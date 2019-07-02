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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
02.07.2019 - 11:28, Son Güncelleme:

Gold Cup yarı finalleri D-Smart'ta

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Gold Cup yarı finalleri D-Smart'ta

Kuzey Amerika’nın ülkeler bazında en önemli turnuvası CONCACAF GOLD CUP’ta yarı final maçları ve final maçı naklen ve sadece D-Smart ekranlarında izleyici ile buluşacak.

16 Haziran’da başlayan turnuvada grup aşamasının ardından çeyrek final maçları tamamlandı ve yarı finale yükselen 4 ülke belli oldu.

Turnuvanın iki iddialı ülkesi ABD ve Meksika yarı finale adlarını yazdırırken, iyi bir jenerasyon yakalayan Jamaika ve sürprizlerin takımı Haiti diğer yarı finalistler oldu.

YARI FİNAL MAÇLARI
ÇARŞAMBA SABAHI ( YARIN ) 05.00: HAİTİ – MEKSİKA ( 77. KANAL SPOR SMART )

Turnuvanın ilk yarı final maçında yarın sabah 05’te Haiti ile Meksika kozlarını paylaşacak. Grup aşamasında 3 maçta kaydettiği 13 golle dikkatleri üzerine çeken ve 7 şampiyonlukla Gold Cup’ta en başarılı ülke olan Meksika maçın favorisi konumunda. Aktif oyuncular içinde Gold Cup tarihinin 12 golle en golcü ismi olan Andres Guardado önderliğinde şampiyonluk isteyen Meksika’da kadroda öne çıkan diğer isimler Wolverhampton forması giyen Raul Jimenez ve turnuvanın en çok pas yapan oyuncusu Nestor Araujo. Çeyrek finalde Kosta Rika’yı penaltılarla eleyen Meksika, turnuvanın sürpriz takımı Haiti’yi de geçerek Pazar geceyi pazartesiye bağlayan sabah oynanacak finalde yerini almak istiyor. Bermuda, Nikaragua ve Kosta Rika’nın olduğu gruptan 3 galibiyet alarak çeyrek finale yükselen Haiti, bu turda da iddialı ülkelerden Kanada’yı 3-2 ile eleyerek yarı finale yükseldi. 1973 yılında Concacaf’ta tek şampiyonluğunu elde ederek 1974 Dünya Kupası’na katılmayı başaran Haiti, grup aşamasında o dönemin en iyi takımlarından İtalya, Polonya ve Arjantin ile mücadele etmişti. Haiti’de hedef tarihinde 2. Kez Concacaf Gold Cup’ta mutlu sona ulaşmak.

2. YARI FİNAL PERŞEMBE SABAHI 04.00 JAMAİKA – ABD ( 77. KANAL SPOR SMART )

Turnuvanın ikinci yarı final maçında son iki Gold Cup’ı finalde kaybeden Jamaika ile son şampiyon ABD kozlarını paylaşacak. Çarşambayı perşembeye bağlayan gece 04’te oynanacak mücadele D-Smart 77. Kanal Spor Smart’tan naklen yayınlanacak. 2015 Gold Cup’ta finalde Meksika’ya, 2017 Gold Cup’ta ise finalde ABD’ye kaybeden Jamaika, bu kez şanssızlığı kırarak ABD’den rövanşı almak istiyor. Grup aşamasında Honduras’ı yenen, El Salvador ve Curaçao ile berabere kalarak çeyrek finale yükselen Jamaika, bu turda ise Panama’yı tek golle geçmeyi başardı. Jamaika Milli Takımı’nın en önemli kozu Almanya Bundesliga’da Bayer Leverkusen forması giyen Leon Bailey. Gold Cup’ta toplam 6 kez mutlu sona ulaşan son şampiyon ABD, turnuvanın şu ana kadar gol yemeyen tek takımı durumunda. Grup aşamasında Guyana, Trinidad & Tobago ve Panama’yı yenen ABD, çeyrek finalde de Curaçao’yu 1-0 ile geçmeyi başardı. ABD Milli Takımı’nın kadrosunda dikkat çeken oyuncular turnuvada 3 gol kaydeden Zardes ve geçen sezonu Ankaragücü’nde geçiren 2 gollü Tyler Bond. Adı Beşiktaş ile anılan Boyd bu maçta takımının en önemli silahlarından biri olacak.

 FİNAL PAZARI PAZARTESİYE BAĞLAYAN GECE 04’TE NAKLEN D-SMART’TA

Yarı final maçlarının ardından şampiyonun belli olacağı final mücadelesi 7 Temmuz Pazarı, 8 Temmuz Pazartesiye bağlayan gece 04’te D-Smart 77. Kanal Spor Smart’tan naklen yayınlanacak.

MAÇ PROGRAMI
Çarşamba sabah 05.00 Haiti – Meksika ( SPOR SMART )
Perşembe sabah 04.00 Jamaika – ABD ( SPOR SMART )

Final ( 8 Temmuz sabahı 04.00 ) ( SPOR SMART )

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