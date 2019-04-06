Gol sevinci olay oldu! Salah...
İngiltere Premier Lig'de Mohamed Salah fırtınası devam ediyor.
Mısırlı futbolcu, şampiyonluk iddiasını Southampton deplasmanında alınan 3-1'lik galibiyetle sürdüren Kırmızılara sansasyonel bir golle hayat verdi.
80. dakikada takımını 2-1 öne geçiren golü kaydeden Salah'ın gol sevinci de sosyal medyada en çok konuşulan hareketlerden oldu. Üstüne atlamaya çalışan takım arkadaşından çevik bir şekilde sıyrılan Salah, Henderson ile Robertson'un kucaklaşmasına sebep oldu.
82 puana yükselen Liverpool, takipçisi Manchester City'nin puan kaybetmesini bekliyor.
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