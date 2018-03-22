Gol krallığının iki iddialı ismi Gomis ile Burak karşı karşıya!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Futbol HaberleriGol krallığının iki iddialı ismi Gomis ile Burak karşı karşıya!
GeriFutbol Gol krallığının iki iddialı ismi Gomis ile Burak karşı karşıya!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
dha
22.03.2018 - 11:37, Son Güncelleme:

Gol krallığının iki iddialı ismi Gomis ile Burak karşı karşıya!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gol krallığının iki iddialı ismi Gomis ile Burak karşı karşıya!

SPOR Toto Süper Ligin 27nci haftasında oynanacak Galatasaray-Trabzonspor karşılaşması, ligde gol krallığı yarışının iddialı isimleri Bafetimbi Gomis ile Burak Yılmazı da karşı karşıya getirecek.

Süper Ligin 27nci haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ile son iki haftada aldığı galibiyetler ile Avrupa Kupalarına katılma noktasında yeniden umutlanan Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşma, iki takımın golcü oyuncuları Bafetimbi Gomis ile Burak Yılmaz için de ayrı önem taşıyor. Ligde attığı 25 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alan Gomis ile 20 golü bulunan ve Gomisin en yakın takipçisi olan Burak Yılmaz bu maçta krallık için yarışacak. Bu iki oyuncu da yine takımlarının en büyük gol silahları olacak.

MAÇ BAŞINA 1ER GOL ORTALAMASI

2017-18 sezonunda ligin en golcü iki oyuncusu olan Gomis ile Burakın, maç başına 1er gol ortalaması bulunuyor. Gomis, bu sezon Galatasaray ile ligde çıktığı 25 karşılaşmada 25 gol kaydederek maç başına 1 gol ortalaması yakaladı. Burak Yılmaz ise Trabzonspor forması ile bu sezon ligde forma giydiği 20 maçta attığı 20 golle maç başına 1 gol ortalaması tutturan diğer bir isim oldu. Ayrıca ligde 2088 dakika süre alan Gomis, her 83,52 dakikada bir gol kaydetti, 1717 dakika sahada kalan Burak Yılmaz ise 85,85 dakikada bir gol ortalamasını yakaladı.

KADRO YİNE DEĞİŞECEK

Süper Ligin 25inci haftasındaki Teleset Mobilya Akhisarspor ile 26ncı haftasında oynanan Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmalarında aynı 11lerle mücadele ederek bu sezon ilk kez iki maç üst üste aynı kadrolarla sahaya çıkan Trabzonsporda, milli aranın ardından oynanacak Galatasaray maçında kadro yine değişecek. Bordo-mavililerde sarı kart cezası nedeniyle Onazinin Galatasaray karşısında forma giyemeyecek olması nedeniyle teknik direktör Rıza Çalımbay kadroda mecburi değişiklik yapacak. Çalımbayın bu oyuncunun yokluğunda son iki haftada stoperde görev verdiği Okay Yokuşluyu yeniden ana mevkii olan orta sahaya çekmesi, bu oyuncunun yerine ise savunmada Hubocana görev vermesi bekleniyor.

HAZIRLIKLAR BAŞLIYOR

Süper Ligin 26ncı haftasında oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından lige verilen milli arada 4 günlük izne çıkan Trabzonsporda izin bugün sona eriyor. Bordo-mavililer yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde toplanarak ligin 27nci haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İşte dünyanın en zengin 10 sporcusu

Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe Doğuş Maccabi FOX maçı bu akşam hangi kanalda saat kaçta canlı olarak yayınlanacak?

Türkiye İrlanda Milli maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?