Gol krallığının iki iddialı ismi Gomis ile Burak karşı karşıya!
SPOR Toto Süper Ligin 27nci haftasında oynanacak Galatasaray-Trabzonspor karşılaşması, ligde gol krallığı yarışının iddialı isimleri Bafetimbi Gomis ile Burak Yılmazı da karşı karşıya getirecek.
Süper Ligin 27nci haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ile son iki haftada aldığı galibiyetler ile Avrupa Kupalarına katılma noktasında yeniden umutlanan Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşma, iki takımın golcü oyuncuları Bafetimbi Gomis ile Burak Yılmaz için de ayrı önem taşıyor. Ligde attığı 25 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alan Gomis ile 20 golü bulunan ve Gomisin en yakın takipçisi olan Burak Yılmaz bu maçta krallık için yarışacak. Bu iki oyuncu da yine takımlarının en büyük gol silahları olacak.
MAÇ BAŞINA 1ER GOL ORTALAMASI
2017-18 sezonunda ligin en golcü iki oyuncusu olan Gomis ile Burakın, maç başına 1er gol ortalaması bulunuyor. Gomis, bu sezon Galatasaray ile ligde çıktığı 25 karşılaşmada 25 gol kaydederek maç başına 1 gol ortalaması yakaladı. Burak Yılmaz ise Trabzonspor forması ile bu sezon ligde forma giydiği 20 maçta attığı 20 golle maç başına 1 gol ortalaması tutturan diğer bir isim oldu. Ayrıca ligde 2088 dakika süre alan Gomis, her 83,52 dakikada bir gol kaydetti, 1717 dakika sahada kalan Burak Yılmaz ise 85,85 dakikada bir gol ortalamasını yakaladı.
KADRO YİNE DEĞİŞECEK
Süper Ligin 25inci haftasındaki Teleset Mobilya Akhisarspor ile 26ncı haftasında oynanan Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmalarında aynı 11lerle mücadele ederek bu sezon ilk kez iki maç üst üste aynı kadrolarla sahaya çıkan Trabzonsporda, milli aranın ardından oynanacak Galatasaray maçında kadro yine değişecek. Bordo-mavililerde sarı kart cezası nedeniyle Onazinin Galatasaray karşısında forma giyemeyecek olması nedeniyle teknik direktör Rıza Çalımbay kadroda mecburi değişiklik yapacak. Çalımbayın bu oyuncunun yokluğunda son iki haftada stoperde görev verdiği Okay Yokuşluyu yeniden ana mevkii olan orta sahaya çekmesi, bu oyuncunun yerine ise savunmada Hubocana görev vermesi bekleniyor.
HAZIRLIKLAR BAŞLIYOR
Süper Ligin 26ncı haftasında oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından lige verilen milli arada 4 günlük izne çıkan Trabzonsporda izin bugün sona eriyor. Bordo-mavililer yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde toplanarak ligin 27nci haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.
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