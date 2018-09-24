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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
24.09.2018 - 09:19, Son Güncelleme:

Gol düellosunun galibi Zenit

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Gol düellosunun galibi Zenit

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Lokomotiv Moskova, Rusya Ligi'nde konuk olduğu Zenit'e 5-3 yenildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'ın rakiplerinden Lokomotiv Moskova, deplasmanda Zenit'e 5-3 mağlup oldu. Rusya Ligi'nin 8. haftasında oynanan karşılaşmada Zenit, Lokomotiv Moskova'yı konuk etti.

Zenit'e 5-3'lük galibiyeti getiren golleri, Oleg Shatov (2), Aleksandr Erokhin, Artem Dzyuba ve Sebastian Driussi attı. Lokomotiv Moskova'nın golleri Dmitri Barinov, Aleksey Miranchuk ve Fedor Smolov'dan geldi. Konuk ekipte Dmitri Tarasov, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından 22 puana ulaşan Zenit, liderliğini sürdürdü. Üç maçtır kazanamayan Lokomotiv Moskova, 9 puanla 11. sırada kaldı.

Beşiktaş'ın rakipleri
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri Malmö ve Genk liglerindeki maçları kazanırken, Sarpsborg haftayı mağlubiyetle bitirdi. Malmö, İsveç Ligi'nin 22. haftasında ağırladığı Kalmar'ı 4-0 yendi. Peş peşe 8. maçını kazanan Malmö, 43 puana çıkarak 4. sırada yer aldı.

Belçika Ligi'nin 8. haftasında Genk, Cercle Brugge'e karşı deplasmanda 5-2 galip geldi. Bu sonucun ardından Genk, 20 puanla 2. sıradaki yerini korudu. Norveç Ligi'nin 23. haftasında ise Rosenborg'a konuk olduğu karşılaşmayı 3-1 kaybeden Sarpsborg'un galibiyet özlemi 5 maça çıktı. Bu sonuçla Sarpsborg, 32 puanla 8. sırada kaldı.

Fenerbahçe'nin rakipleri
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Dinamo Zagreb ve Anderlecht'in galibiyetle kapattığı haftada, Spartak Trnava sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Hırvatistan Ligi'nin 8. haftasında Dinamo Zagreb, sahasında Inter Zapresic'i 5-3 mağlup etti. Böylece 20 puana yükselen Zagreb ekibi, liderliğini korudu.
Belçika Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe ve Akhisarspor'un Avrupa'daki rakipleri karşılaştı. Fenerbahçe'nin rakibi Anderlecht, Akhisarspor'un grubundaki Standard Liege'i ağırladığı mücadeleyi 2-1 kazandı. Ligde Anderlecht, 16 puanla 3'üncü, Standard Liege 12 puanla 8'inci sırada yer aldı.

Spartak Trnava ise Slovakya Ligi'nin 9. haftasında konuk olduğu Dunajska Streda'ya 3-2 mağlup oldu. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Spartak Trnava, 8 puanla 9. sıraya geriledi.

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