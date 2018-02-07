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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol Göksel Gümüşdağ'dan Arda Turan açıklaması
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Sıradaki Haber: Marsilya 9 golle turladı

Futbol
07.02.2018 - 09:58, Son Güncelleme:

Göksel Gümüşdağ'dan Arda Turan açıklaması

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Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, deplasmanda Atiker Konyaspor ile yaptığı maçın ardından havalimanında bir grup Galatasaray taraftarının Arda Turan'a küfürlü tepkisi sonrasında açıklama yaptı.

İşte açıklama;

Spor Toto Süper Lig’inin 20. haftasında deplasmanda oynadığımız Konyaspor mücadelesinin ardından havalimanında futbolcumuz Arda Turan’a yönelik yaşanan talihsiz olaylar sebebiyle bu açıklamayı yapma ihtiyacı duyuyorum.

Altyapısından yetiştiği, kaptanlığını yaptığı Galatasaray kulübünün bir kısım taraftarlarının kendisine göstermiş olduğu küfürlü tepki, en az Arda kadar beni ve değer bilen tüm gerçek futbolseverleri üzmüş ve derinden yaralamıştır. Profesyonel bir futbolcu olan Arda Turan, kariyer planlamasını göz önüne alarak hedefleri doğrultusunda bir transfer yapmıştır. Bu ağır ve terbiye sınırlarını aşan hakaretleri hiçbir gerekçe asla meşru kılamaz.

Elbette bir kısım taraftarın vermiş olduğu tepkiyi, 113 yıllık bir camiaya mal etmiyorum. Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz’in de ifade etmiş olduğu gibi Sarı-Kırmızılı taraftarların Arda’yı kendi takımlarında görmeyi istemelerini ve bu nedenle üzgün olmalarını anlayışla karşılıyorum ancak Arda’nın bu güzide kulübe vermiş olduğu hizmetleri unutmamaları gerekir. Avrupa’ya transfer olduktan sonra dahi her fırsatta Galatasaray sevgisini vurgulamaktan çekinmeyen, stadına giderek maçlarını izleyen Arda, bunca yaşananlara rağmen, dün sosyal medya hesaplarından, top toplayıcıyken kale arkasında golüne sevindiği, yıllar sonra birlikte çalışma şansı yakaladığı Hagi’nin doğum gününü kutlayarak vefasını ve hatırşinazlığını göstermiştir.

Ben, Arda Turan’ın bu ülke için hala üreteceği çok büyük değerler olduğuna inanıyorum ve oyuncumuza yapılan bu çirkinliği hoş karşılamadığımı açıklamak istiyorum. Unutmayalım ki, Arda Turan, Galatasaray’ı ve Ülkemizi Barcelona gibi bir dünya kulübünde başarıyla temsil etmiş, sadece Başakşehir’in değil Türkiye’nin sahip çıkması gereken bir değerdir.

Birkaç hafta sonra kendi sahalarında oynamak üzere tüm takımımızla beraber Arda da Galatasaray camiasının misafiri olacak. Nezaket sınırlarının aşılmadığı, Galatasaray camiasına her zaman saygı ve sevgisini dile getiren Arda Turan’ın gerekli saygı ve sevgiyi göreceğini bir gece temenni ediyorum.

Saygılarımla

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ

 

Premier Lig'de Ocak ayının en şık hareketleri

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