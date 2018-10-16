Göksel Gümüşdağ'dan Arda açıklaması
Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, NTV'nin yayınına katılarak Arda Turan hakkında açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamalar...
"Dün akşam Arda Turan'la ilgili bir toplantı gerçekleştirdik. Milli takım için verilen izin sırasında futbolcumuzun işlediği iddia edilen fiillerini hepimiz öğrenmiş bulunuyoruz. Kulübün etik ve profesyonel anlayışıyla hiçbir şekilde bağdaşmadığı için disiplin talimatı kararıyla 2.5 milyon TL ile cezalandırdığımızı açıkladık.
Oyuncumuz profesyonel yükümlülüklerinin yerini getirmek durumundadır. Buranın sözleşmeli oyuncusu. Şu an TFF'nin idari bir cezası olmadığı için adli süreç devam edene kadar iç yapımızı etkilemiyor. Dolayısıyla oyuncumuz idmanlarına ve maçlarına devam edecek. Yargı süreci zaman alıyor. Bu süreç içinde gelişmeler ne oluyor bilemiyorum. Bizim şu ana kadar bu iddialarla ilgili suçludur suçsuzdur deme lüksümüz yok. İzinli bir gün de olsa sabah saatlerinde dışarıda olması bile talimata göre cezadır. Biz bunları verdik. Adli karar sonrası ne olur onu zamanı gelince değerlendireceğiz."
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