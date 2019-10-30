Göksel Gümüşdağ: "UEFA'da hiçbir şey yapmıyoruz"
UEFA’nın, maçta asker selamı veren İrfan Can Kahveci hakkındaki kararını ‘çifte standart’ olarak yorumlayan Gümüşdağ, Hürriyet’e yaptığı açıklamada “UEFA’da bir yöneticimiz var ama kendisinden ses yok” dedi.
MEDİPOL Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, UEFA’nın, Wolfsberger maçında gol attıktan sonra asker selamı verdiği için İrfan Can Kahveci hakkında soruşturma açmasını ‘çifte standart’ olarak değerlendirirken, isim vermeden UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve Ulusal Federasyonlar Komitesi Başkanı Servet Yardımcı’ya sitem etti.
Konuyla ilgili önceki gün CNN Türk’te yayımlanan Limitsiz Futbol’a bağlanan, dün de Hürriyet’e özel açıklamalarda bulunan Gümüşdağ, “UEFA’da bir yöneticimiz var, 20 gündür bu asker selamı gündemde ama kendisinden ses yok” ifadelerini kullandı.
'Maaş için mi o koltukta?'
GÜMÜŞDAĞ şöyle devam etti: “Milli Takımız’dan sonra İrfan Can Kahveci’ye de soruşturma açılması UEFA’da hiçbir şey yapmadığımızın bir göstergesi. Madem öyle, UEFA’daki yöneticimiz neden o koltukta oturuyor, sadece maaş için mi? Eğer UEFA’da etkin olsak İrfan Can Kahveci için asla böyle bir soruşturma
açamazlardı. Bakınız UEFA Başkanı Aleksander Ceferin de Şampiyonlar Ligi sistemini değiştirdi. Almanya ve İngiltere gibi ülkeleri hizmet eden bir sistem... Şampiyonumuz bile ön eleme oynayarak gruplara gidecek. Bu çifte standarda ses çıkmayacak mı? Hayır, hiç sesimiz çıkmıyor bu konuda da.”
Asker selamına devam
BAŞKAN Gümüşdağ, İrfan Can’ın ceza almayacağına inandığını belirtirken “Aynı maçta Bosna Hersekli Visca, Nijeryalı Azubuike, Brezilyalı Robinho da asker selamı verdi. Bu oyuncularla konuştuğumda ‘Biz burada yaşıyoruz, terör örgütü insanları öldürüyor, Türkiye yanlış tanınıyor’ diyerek selam verdiklerini dile getiriyor. O zaman diğer üç oyuncuyu da sevk edin. Böyle çifte standart olur mu?” diye konuştu.
“Mehmetçiğimize selam göndermekten mutluluk duyarız” diyen Göksel Gümüşdağ “Kimse kusura bakmasın, Wolfsberger maçına gidiyoruz, gol atarsak asker selamına devam edeceğiz” dedi.
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