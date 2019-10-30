Göksel Gümüşdağ: "UEFA'da hiçbir şey yapmıyoruz"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGöksel Gümüşdağ: "UEFA'da hiçbir şey yapmıyoruz"
GeriFutbol Göksel Gümüşdağ: "UEFA'da hiçbir şey yapmıyoruz"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
30.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Göksel Gümüşdağ: "UEFA'da hiçbir şey yapmıyoruz"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Göksel Gümüşdağ: "UEFA'da hiçbir şey yapmıyoruz"

UEFA’nın, maçta asker selamı veren İrfan Can Kahveci hakkındaki kararını ‘çifte standart’ olarak yorumlayan Gümüşdağ, Hürriyet’e yaptığı açıklamada “UEFA’da bir yöneticimiz var ama kendisinden ses yok” dedi.

MEDİPOL Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, UEFA’nın, Wolfsberger maçında gol attıktan sonra asker selamı verdiği için İrfan Can Kahveci hakkında soruşturma açmasını ‘çifte standart’ olarak değerlendirirken, isim vermeden UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve Ulusal Federasyonlar Komitesi Başkanı Servet Yardımcı’ya sitem etti.

Konuyla ilgili önceki gün CNN Türk’te yayımlanan Limitsiz Futbol’a bağlanan, dün de Hürriyet’e özel açıklamalarda bulunan Gümüşdağ, “UEFA’da bir yöneticimiz var, 20 gündür bu asker selamı gündemde ama kendisinden ses yok” ifadelerini kullandı.

'Maaş için mi o koltukta?'

GÜMÜŞDAĞ şöyle devam etti: “Milli Takımız’dan sonra İrfan Can Kahveci’ye de soruşturma açılması UEFA’da hiçbir şey yapmadığımızın bir göstergesi. Madem öyle, UEFA’daki yöneticimiz neden o koltukta oturuyor, sadece maaş için mi? Eğer UEFA’da etkin olsak İrfan Can Kahveci için asla böyle bir soruşturma
açamazlardı. Bakınız UEFA Başkanı Aleksander Ceferin de Şampiyonlar Ligi sistemini değiştirdi. Almanya ve İngiltere gibi ülkeleri hizmet eden bir sistem... Şampiyonumuz bile ön eleme oynayarak gruplara gidecek. Bu çifte standarda ses çıkmayacak mı? Hayır, hiç sesimiz çıkmıyor bu konuda da.”

Asker selamına devam

BAŞKAN Gümüşdağ, İrfan Can’ın ceza almayacağına inandığını belirtirken “Aynı maçta Bosna Hersekli Visca, Nijeryalı Azubuike, Brezilyalı Robinho da asker selamı verdi. Bu oyuncularla konuştuğumda ‘Biz burada yaşıyoruz, terör örgütü insanları öldürüyor, Türkiye yanlış tanınıyor’ diyerek selam verdiklerini dile getiriyor. O zaman diğer üç oyuncuyu da sevk edin. Böyle çifte standart olur mu?” diye konuştu.

“Mehmetçiğimize selam göndermekten mutluluk duyarız” diyen Göksel Gümüşdağ “Kimse kusura bakmasın, Wolfsberger maçına gidiyoruz, gol atarsak asker selamına devam edeceğiz” dedi.

Göksel Gümüşdağ: UEFAda hiçbir şey yapmıyoruz

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle