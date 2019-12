Göksel Gümüşdağ: "Edin Visca takas edilecek bir oyuncu değil"

Göksel Gümüşdağ, turuncu-lacivertli takımın kulüp binasında, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Gümüşdağ, "Edin Visca'nın Fenerbahçe'ye transfer olacağı haberleri basında yer alıyor. Bu haberler doğru mu?" sorusuna, "Bu haberlerin hepsi asılsız. Hiç böyle bir şey yok. Edin Visca buranın adeta sembol oyuncusu. Dolayısıyla Edin Visca için devre arasına yönelik böyle bir transfer teklifi gelmedi. Gelse de böyle bir teklife sıcak bakmayız ama böyle bir teklif de yok." yanıtını verdi.

"Visca ile ilgili haberlerde hep takas olacağı yazılıyordu. Teklif gelmediğini söylediniz ama teklif gelmesi halinde takasa sıcak bakar mısınız?" sorusunu ise Başkan Gümüşdağ, "Böyle bir teklif gelmedi. Böyle bir teklif gelmeden böyle bir şeyi yorumlamak da doğru değil ama böyle bir şeyi düşünmem. Edin Visca takas edilecek bir oyuncu değil. Türkiye'nin en iyi yabancı oyuncusu diyelim ona. Artık tabii her şeyi Türkçe konuşur hale geldi, buraya büyük bir aidiyeti oldu. Sembol oyuncumuz, onunla hiç ayrılmayı düşünmüyoruz. Umarız uzun yıllar burada kalıcı olur." şeklinde yanıtladı.



"Çok geniş bir transfer ihtiyacımızın olduğunu düşünmüyorum"

Şampiyonluk hedefleri doğrultusunda mevcut oyuncu kadrosuna güvendiklerini belirten Göksel Gümüşdağ, "Çok geniş bir transfer ihtiyacımızın olduğunu düşünmüyorum. İlk yarı için iki hafta kaldı, zannediyorum hocamızdan önümüzdeki hafta bu konuda bir rapor alacağız. Beraber oturup değerlendireceğiz. Eğer böyle bir ihtiyaç doğarsa, belki yollayacaklarımız da var, yollayacaklarımız dışında içerden birini yolladığımız takdirde belki 1-2 oyuncu alabiliriz." ifadelerini kullandı.

Gümüşdağ, kadrolarının şampiyonluk için yeterli olduğunu düşündüğünü aktararak, "Şampiyonluk hedefinde hep olduk. Her zaman şampiyonluğu zorlayan bir takım olduk, son iki sene bu işi egale ettik. Yine peşini bırakmayacağız yine şampiyonluğa asılan, sürekli zorlayan takım olmaya devam edeceğiz." yorumunu yaptı.



"İrfan'ın yurt dışından ciddi şekilde takip edildiğini biliyoruz"



Turuncu-lacivertli kulübün başkanı, milli futbolcuları İrfan Can Kahveci'nin de transferde adı geçen isimlerden biri olmasının hatırlatılması üzerine, "Yurt içinden sezon başında oldukça fazla teklif aldık ama kendisi de yurt dışını düşünüyor. Konuşmamızda da öyle söylemişti. Sezon sonuna kadar bizimle beraber olmaya devam edecek, sezon sonunda da gelen teklifleri değerlendireceğiz. İrfan'ın yurt dışından ciddi şekilde takip edildiğini biliyoruz. Devre arasında göndermeyi düşünmüyoruz." açıklamasında bulundu.

Takımın Fransız oyuncularından Gael Clichy'nin ortaya koyduğu performanstan da çok memnun olduklarını aktaran Göksel Gümüşdağ, "Clichy gerçekten inanılmaz bir profesyonel, kişilik olarak da fiziksel olarak da kendine çok iyi bakan, takıma aidiyeti her zaman yaşayan çok önemli bir oyuncu. Ayrıca bir dünya yıldızı. Buraya gelirken de CV'sini biliyorsunuz, kendisinden çok memnunuz. UEFA Avrupa Ligi'nde de en iyi ilk 11'e seçildi, bundan da gurur duyuyoruz. Clichy ile devam ediyoruz, inşallah bundan sonra da devam etmeyi düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Başkan Gümüşdağ, "Clichy ile ilgili de zaman zaman transfer haberleri yer alıyor. Bunların bir gerçekliği var mı?" sorusunu, "Yok. Clichy ile devam ediyoruz. Clichy'nin sezon sonunda sözleşmesi bitiyor ama biz kendisi ile devam etmek istiyoruz. O da isterse biz de isteriz." şeklinde yanıtladı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı, "Arda, Galatasaray'a gitmek isterse kolaylık sağlarız." sözleriyle ilgili olarak ise "Arda, devre arasında böyle bir konu için gelirse Emre Belözoğlu'na yaptığımızı Arda için de yaparız. Bunu da anlayışla karşılarız, o camianın çocuğu dedim. Aynı şeyi de tekrarlarım." diye konuştu.



"Ceza beklemiyorum, yakın zamanda açıklanacaktır"



Göksel Gümüşdağ, Medipol Başakşehirli futbolcuların UEFA Avrupa Ligi'nde attığı bir golden sonra verdiği asker selamı ile ilgili UEFA'nın açtığı soruşturmayla ilgili olarak, şu ifadeleri kullandı:

"Baştan beri bu konuda tavrım net. Teröre karşı yürütülen haklı harekatın karşısında Mehmetçik'e duygularımızı yollamakla ilgili UEFA'nın bize yaptığı çifte standartı kabul etmedim, hala da kabul etmiyorum. Milli maçta da 16'ya yakın oyuncuya disiplin soruşturması başlatılmıştı, şu an onlar bir kınama ve para cezası ile geçtiler. Ben para cezası ve kınamanın da yanlış olduğunu düşünüyorum, onu da kabul etmiyorum. Bakalım biz de savunmamızı yaptık ama UEFA'nın para cezasının bile çifte standart olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz bizden sonra 3-4 ülkede yapıldı, hala onlarla ilgili ses yok. Biz UEFA'da hala istediğimizi tam anlamıyla alamadık. Baktığınızda Nihat Bey ve yönetici arkadaşlar da gayret gösteriyor ama ben böyle bir konuda para cezasının bile doğru olmayacağını düşünüyorum. Ceza beklemiyorum, yakın zamanda açıklanacaktır."



"Tüm taraftarlar adeta milli takım gibi Başakşehir'i sahiplendi"



Medipol Başakşehir'in tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi gruplarından çıkmasını da değerlendiren Gümüşdağ, şöyle devam etti:

"Bizim için önemli ve anlamlı ama bunu daha önemli ve anlamlı kılan süreç de Avrupa'da tek takım kalmamız. Tüm taraftarlar adeta milli takım gibi Başakşehir'i sahiplendi. Mönchengladbach Bundesliga'nın lideri. Bir önceki hafta da Bayern Münih'i yendi. 2-3 UEFA, sayısız Bundesliga şampiyonluğu var. 55 bin kişinin huzurunda bu başarıyı yaşamak çok farklı bir duygu. Federasyon başkanımız geldi, A Milli Takım Teknik Direktörümüz Şenol Hocamız oradaydı. Çok farklı duygularla, gerçekten gözümüzden yaş geldi, o kadar mutlu ve heyecanlıydık. Sonrasında da gerek Sayın Cumhurbaşkanı'mız, gerek Meclis Başkanı'mız gerek tüm devlet protokolünün tamamı bu konuda mutluluğunu bizimle paylaştı. 55 bin kişilik Mönchengladbach Stadı'nda adeta çıt çıkmadı. O kadar enteresan bir sonuç oldu ki tabii onlar için çok yıkıcı bir durum oldu. Roma ve Mönchengladbach gibi takımların üstünde grup lideri olarak çıkmak çok daha büyük bir anlam ifade ediyor. İnşallah ligde de aynı mücadeleyi sonuna kadar götüreceğiz."

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda eşleştikleri Sporting Lizbon'un saygı duydukları bir rakip olduğunun altını çizen Başkan Gümüşdağ, "Biliyorsunuz biz hiç kolayı sevmiyoruz hep zoru seviyoruz. Sporting Lizbon, geçtiğimiz sezon Portekiz Kupası'nı almış, 100 küsur yıllık bir takım. Kolay olmayacak ama turu geçmek için, son 16'ya kalmak için her şeyi yapacağız. Avrupa Ligi'nde 32 takımdan birisiyiz. Avrupa'da UEFA'da ve FIFA'da en ufak bir dosyamız yok. UEFA'da ve FIFA'da oldukça iyi bir algımız var. Bunu da çok önemsiyorum. Avrupa'da gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. 6 yaşında bir kulübüz, yavaş yavaş emin adımlarla güçlü bir şekilde büyümeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



"Galatasaray'ın UEFA finalinde Kopenhag'daydım, hala aklıma geldikçe tüylerim diken diken olur"



Turuncu-lacivertli kulübün başkanı, Avrupa'daki diğer Türk takımlarının erken elenmesiyle ilgili olarak ise şunları kaydetti:

"Her kulübün yapısı farklı, avantajları ve dezavantajları da var. Bizim 6 yaşında, kendi kurduğumuz ve sahip olduğumuz bir kulüp. Dolayısıyla işe borçla başlamadık, sıfırla başladık, artılarımız bunlar. Onların geçmişten gelen çok büyük borçları var. Her yiğiden yoğurt yiyişi farklıdır. Onları benim değerlendirmem çok doğru olmaz ama ben tüm takımlarımızın Avrupa'da olmasını isterim. Çünkü Avrupa'da olan her takım bize büyük mutluluk yaşatıyor. Galatasaray'ın UEFA finalinde Kopenhag'daydım, hala aklıma geldikçe tüylerim diken diken olur. Çünkü yurt dışında her maçın rengi yok, hepimiz milli duygularla oradayız. Bizim maçta da Enzo'nun attığı golden sonra herkes Türk bayrağına koştu. Mönchengladbach Stadı'nın dışında Türklerin çoğu ağlıyordu. Bu çok anlamlı ve önemli. Yurt dışında tüm takımlarımızın başarılı olmasını istiyoruz. Biz de bu başarıları kalıcı kılmaya çalışıyoruz. İstikrarlı, doğru bir yönetim anlayışı, kurumsal bir yapıyla bunları uzun vadeli yaşatmak istiyoruz. Amacımız Başakşehir'i her geçen gün daha emin adımlarla istikrarlı, başarılı ilk 4-5'in içinde sürekli kalıcı olmasını sağlamak ki çok şükür 6. sezon hala ilk 4'in içinden hiç inmedik. Bu şampiyonluk kadar kıymetli."

A Milli Futbol Takımı'nın, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile yer aldığı gruptan çıkacağına inandığını belirten Göksel Gümüşdağ, "Başakşehir'in grubuna bakıldığında en zor grup dediler. Hatta spor yorumcularının çoğu da 'Başakşehir bu gruptan çıkamız, diğer takımlarımız çıkar, onların grupları daha iyi' dediler. Biz çıktık. Kolay maç yok, her maç zor, yeterki çok isteyelim. Şenol Hocamız da işine çok hakim, çok takip ediyor, güzel bir sinerji oluşturdu, genç bir jenerasyon var. Milli takımlarda şunun da gururunu yaşıyoruz, kalede Mert Günok, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, hatta Cengiz Ünder hatta Emre Belözoğlu, bizim yine Berkay, ümit milliden A Milli Takım'a gitti. Bunların ilk 11'de en çok süreyi alması Başakşehir için de çok anlamlı. Avrupa Şampiyonası'nda eğer enerjimizi yakalarsak, Bakü'de yapacağımız maçlar da çok önemli, orada evimizde gibi olacağımıza inanıyorum. Buradan iyi bir sonuçla çıkacağımıza inanıyorum. Kurayı iyi buluyorum." ifadelerini kullandı.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) ile ilgili yapılan eleştirileri de değerlendiren Gümüşdağ, "MHK en çok tartışılan kurum, geçmişte de tartışıldı. Zekeriya Bey yokken de tartışıldı. MHK'nin işi kolay değil, MHK Başkanı Zekeriya Bey'in çok dürüst, düzgün ve gayretli birisi olduğunu biliyorum. MHK onun dönemlerinde en iyi zamanlarını yaşamıştır. Hatalar, yanlışlar yok diyemem ama biraz daha VAR'ı güçlendirip, bunlarla ilgili eğitimleri arttırıp MHK Başkanı'nın arkasında durmalıyız. Çünkü yeniliğe, gelişime açık olan birisi, heyeti de öyle. İnanıyorum ki MHK birkaç yıllık planlamalarla Türk hakemliğine çok genç hakemler kazandıracak." şeklinde konuştu.

Şampiyonluk yarışının çekişmeli geçmesinin Türk futbolu için iyi olduğunu kaydeden Göksel Gümüşdağ, " Yarışın bu kadar heyecanlı geçmesi bence çok güzel. Türk futbolu açısından da güzel. Bildiğiniz şampiyonlar dışındı diğer takımların da şampiyonluk yarışında olması bence anlamlı ve önemli. Başakşehir olarak son ana kadar zorlayacağız, şu anki tabloyu yorumlamak için çok erken. Biz bu tablolara yıllardır alışığız, hedefimiz ligi şampiyon olarak bitirmek, bunun için de her türlü mücadeleyi vereceğiz. Şu an 3-4 takım yarışta devam ediyor. Aralarında 2-3 puan fark var. Son ana kadar 3-4 takım yarışa devam edecek gibi geliyor." diyerek sözlerini tamamladı.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!