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Futbol
Haber Giriş: 20 Ocak 2020 - 08:24, /

Gökhan Töre İstanbul gecelerinde yakalandı

Gökhan Töre ile kaleci Ufuk Ceylan mağlubiyetin ardından İstanbul gecelerinde görüntülendi.

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Yeni Malatyaspor'da top koşturan Gökhan Töre, önceki gün takımının İstanbul'da Başakşehir'e yenildiği maç sonrası soluğu İstanbul gecelerinde aldı.

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Ünlü futbolcu Gökhan Töre ile kaleci Ufuk Ceylan, takımları Yeni Malatyaspor’un önceki gün 4-1’lik mağlubiyetinin ardından İstanbul gecelerine aktı.

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Maç boyunca yedek kulübesinde oturup sahaya adım atmayan Töre ile Ceylan, Bebek’te kız arkadaşlarıyla sefadaydı!

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Gökhan Töre, Bebek'in ardından Maslak'taki Klein isimli mekana gitti. Sevgilisiyle el ele görüntülenen Töre, patlayan flaşlarla mekana kaçtı.

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Bu arada Gökhan Töre, 2017'de evlendiği oyuncu Esra Bilgiç'le Haziran 2019'da boşandı.

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28 yaşındaki Gökhan Töre bu sezon Yeni Malatyaspor formasıyla 13 maçta forma şansı bulurken, 1 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

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33 yaşındaki kaleci Ufuk Ceylan ise bu sezon 3 maçta sarı siyahlı formayı giydi. (Takvim)

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