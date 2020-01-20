Gökhan Töre İstanbul gecelerinde yakalandı

Yeni Malatyaspor'da top koşturan Gökhan Töre, önceki gün takımının İstanbul'da Başakşehir'e yenildiği maç sonrası soluğu İstanbul gecelerinde aldı. Ünlü futbolcu Gökhan Töre ile kaleci Ufuk Ceylan, takımları Yeni Malatyaspor’un önceki gün 4-1’lik mağlubiyetinin ardından İstanbul gecelerine aktı. Maç boyunca yedek kulübesinde oturup sahaya adım atmayan Töre ile Ceylan, Bebek’te kız arkadaşlarıyla sefadaydı!Gökhan Töre, Bebek'in ardından Maslak'taki Klein isimli mekana gitti. Sevgilisiyle el ele görüntülenen Töre, patlayan flaşlarla mekana kaçtı. Bu arada Gökhan Töre, 2017'de evlendiği oyuncu Esra Bilgiç'le Haziran 2019'da boşandı.28 yaşındaki Gökhan Töre bu sezon Yeni Malatyaspor formasıyla 13 maçta forma şansı bulurken, 1 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.33 yaşındaki kaleci Ufuk Ceylan ise bu sezon 3 maçta sarı siyahlı formayı giydi. (Takvim)