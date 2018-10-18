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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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GeriFutbol Gökhan İnler'den sokaktaki canlılara yardım eli
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Futbol
DHA
18.10.2018 - 10:57, Son Güncelleme:

Gökhan İnler'den sokaktaki canlılara yardım eli

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Gökhan İnler'den sokaktaki canlılara yardım eli

Gökhan İnler’in vakfı İSEV ile Çevre ve Sokak Hayvanları Derneği işbirliğiyle "Türkiye Sokak Canlarını Seviyor" kamu spotu hazırlandı.

İnler Spor Eğitim Vakfı (ISEV) ile Çevre ve Sokak Hayvanları Derneği’nin katkılarıyla hazırlanan kampanya RTÜK tarafından kabul edildi ve kamu spotu videosu çekildi.

Hayvan barınaklarını sıkça ziyareti ile tam bir hayvan dostu olarak bilinen dünyaca tanınmış Başakşehirli futbolcu Gökhan İnler’in hazırlamış olduğu "Türkiye Sokak Canlarını Seviyor" adlı kampanya Gökhan İnler’in kurduğu İSEV ile Çevre ve Sokak Hayvanları Derneği işbirliğiyle yapıldı.

Sokak canlılarına sahip çıkmak, hayvana şiddeti önlemek, hayvanların korunması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan "Türkiye Sokak Canlarını Seviyor" adlı kampanya için iş ve sanat dünyasının önde gelen isimleri destek oldu.

Demet Sabancı, Süleyman Orakçıoğlu, Prof Dr Bingür Sönmez, Altan Gördüm, Aslı Şafak, Oylum Talu, Güliz Ayla, Pamir Pekin, Birce Akalay, Atiye, Esra Balıkçı, Gonca Vuslateri ve Hakkı Yılmaz’ın destek olduğu projenin kamuspotu filminin çekimi, yönetmen Murad Küçük tarafından ve Türkiye’nin en büyük stüdyolarından Orion’da gerçekleşti.

Ünlüler, çekilen filmi #turkiyesokakcanlariniseviyor# hashtagi ile sosyal medya hesaplarında paylaşmaya başladı.

Hayvanlara yapılan şiddete duyarlılığı artırmak amacıyla yola çıkan yıldız futbolcu Gökhan İnler yaptığı açıklamada; "Hayvana şiddet olaylarının yaşattığı üzüntüyle sokak canlarını korumak için el ele verdik. Emeği geçen herkese ve çok değerli katılımcılara teşekkür ederiz" dedi.

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