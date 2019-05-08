Gökhan Gönül sezonu kapattı!
Beşiktaş'a Gökhan Gönül'den kötü haber. Derbi maçta sağ uyluk arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen tecrübeli futbolcunun sezonu kapattığı öğrenildi.
Derbiden istediği sonucu çıkaramayan Beşiktaş'a bir kötü haber de Gökhan Gönül'den geldi.
Galatasaray ile oynanan derbi maçta sağ uyluk arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen Gökhan Gönül'ün sezonu kapattığı öğrenildi.
Tecrübeli futbolcunun kalan üç maçta forma giymesinin zor olduğu bildirildi.
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