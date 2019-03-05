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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: AA / Foto: AP
05.03.2019 - 13:59, Son Güncelleme:

Gnabry, Bayern ile 4 yıllık yeni sözleşme imzaladı!

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Gnabry, Bayern ile 4 yıllık yeni sözleşme imzaladı!

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, Alman milli futbolcu Serge Gnabry'nin sözleşmesini 2022-2023 sezonun sonuna kadar uzattı.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Serge Gnabry'nin 30 Haziran 2020'ye kadar geçerli olan sözleşmenin 30 Haziran 2023 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi.

Bayern Münih’in menajeri Hasan Salihamidzic, 23 yaşındaki futbolcuyu uzun bir süre renklerine bağladıklarından dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Gnabry, Bayern Münih’te oynadığı ilk yılında ileriye doğru büyük bir adım attı
ve kulübün önemli bir parçasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Alman milli futbolcu Gnabry de, Bayern Münih’te şampiyonluklar kazanmayı ümit ettiğini belirterek daha çok potansiyele sahip olduğunu kaydetti.

Bu sezon Bayern Münih’te oynadığı 29 resmi maçta toplam 8 gol atan Serge Gnabry, 2012-2016 yıllarında Arsenal, 2016-2017 döneminde Werder Bremen ve 2017-2018 yıllarında da Hoffenheim'da forma giymişti.

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Avrupa bu skandalla çalkalanıyor
Avrupa bu skandalla çalkalanıyor!

Bayern Münih son lig maçında sahadan farklı galibiyetle ayrıldı...

M’Gladbach 1-5 Bayern Münih (MAÇ ÖZET)Bayern Münih Bundesliga'da zirveye ortak oldu. Mönchengladbach deplasmanından 5-1'lik galibiyetle ayrılan Bavyera ekibi, Dortmund'un puan alamadığı haftada puanları 54'te eşitledi. Münih'e galibiyeti getiren golleri Javi Martinez, Thomas Müller, Serge Gnabry ve Robert Lewandowski (2) kaydetti. Ev sahibi takımın tek golü Lars Stindl'den geldi.
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