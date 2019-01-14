Giuseppe Rossi Manchester United'da dönüşe hazırlanıyor
Sakatlıklardan dolayı harcanan yeteneklerden olan İtalyan futbolcu Giuseppe Rossi, Manchester United'a sığındı.
Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, onunla sözleşme imzalamayacaklarını söyledi.
Konu ile ilgili açıklamalar yapan Norveçli teknik adam, "Giuseppe ile sözleşme imzalayacağımızı sanmıyorum. Bizimle idman yapıyor ve fit görünüyor. Kendisine bir kulüp arıyor. Bir takım onunla anlaşmazsa bir hafta daha bizimle olacak." diye konuştu.
Sir Alex Ferguson'un ondan etkilendiğini dile getiren Ole Gunnar Solskjaer, "Dün idmanda muhteşem bir gole attı ve Sir Alex Ferguson bana dönerek, "Şu çocuğa ne diyorsun" dedi. Bir sonraki transferi için fit olmasını sağlıyoruz. Bir alıcısı varsa acele etmeli" diye konuştu.
Kronik diz sakatlığı bulunan 31 yaşındaki futbolcu sezon başından bu yana kulüpsüz.
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