Giuseppe Meazza'da tansiyonu yüksek kapışma! Napoli'nin iddaa oranı...
Lig ikincisi Napoli, Giuseppe Meazza'da Inter'e konuk oluyor. Takımlardan son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...
- İlk 11 hemen hemen belli gibi...
- Miranda'nın yetişmesi beklenmiyor, stoper ikilisi Skriniar ile De Vrij olacak.
- En ileride Icardi'yi izleyeceğiz, desteği Perisic ve Politano verecek.
- Milik'in hücumdaki yeri garanti, yanında Mertens mi olacak, yoksa Insigne mi?
- Son 4 lig maçında fire vermediler, Juventus'u amansız bir şekilde takip ediyorlar.
- Giuseppe Meazza karneleri kötü! Son 6 sezonda yalnızca 1 kere kazanabildiler. (3 beraberlik - 2 mağlubiyet)
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