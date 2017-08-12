Giuliano transferinde Trabzonspor iddiası! F.Bahçe'den açıklama geldi...

Fenerbahçe'nin kiralama bedeli olarak 1 milyon Euro, opsiyon olarak ise 6 milyon Euro ödeyeceği bildirildi. Brezilyalı orta saha, bugün sağlık kontrollerinden geçti ve pazartesi günü resmi sözleşmeye imza atacak. Fenerbahçe'nin Giuliano pazarlığını sonlandırmak üzere olduğu son günde ise sürpriz bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'nin kulübü ve kendisi ile anlaşmaya vardığı Brezilyalı Giuliano için Trabzonspor menajer Doğan Ercan vasıtası ile devreye girince ortalık karıştı. Giuliano için kulübü Zenit'e yeni bir teklif götüren Trabzonspor'a yakın basın mensupları Zenit ile anlaşıldığını iddia ettiler. Brezilyalı oyuncuya Trabzon'un teklifi ise 8 milyon Euro, direkt bonservis... Bu teklife karşın Zenit'in tamam dediği iddia edildi.

Ancak tüm bunlar olurken Giuliano ve kulübü ile görüşen Fenerbahçe, Trabzonspor başkanı Muharrem Usta'nın sahibi olduğu Liv Hospital'da Giuliano'yu muayeneden geçiriyorlardı. Muayenede, Giuliano'nun gerçek menajerlerinin yanı sıra Zenit Kulübü'nden bir yönetici de hazır bulundu. Giuliano'nun ve menajerlerinin bilgisinin dahi olmadığı bu görüşme sonrası neler yaşanacağı merakla bekleniyor.

'TRABZONLULAR KAÇIRACAKTI'

Bilmeceye dönen transfer ile ilgili çarpıcı bir açıklama yapan Hürriyet Gazetesi Fenerbahçe muhabiri Ahmet Ercanlar şöyle konuştu: 'Guiliano ile ilgili bildiklerimi yazayım.Trabzonlular kaçıracak diye havaalanından taraftarın arasına sokulmadı.Hastaneye 15 korumayla gitti.'

Öte yandan Trabzonspor'un "Zenit ile anlaştık, futbolcu bizim" dediği Giuliano için son sözü Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu söyledi.

İşte Uslu'nun sözleri:

"Biz oyuncu ve kulübü görüştük, her iki taraf ile anlaştık." diyen Uslu "Futbolcuyu İstanbul'a getirip, sağlık kontrolünden geçirdik. Oyuncu da bizi istediği için Fenerbahçe'ye geldi. Şu anda bizim açımızdan bir sorun yok. Bu konuda bizim son sözümüz bu. Daha fazla konuşmayacağız. Eğer detay öğrenmek istiyorsanız, bu iddiada bulunan Trabzonsporlu yöneticilere sorun" ifadelerini kullandı.

Tüm bunlar yaşanırken Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden şu ifadelerle Giuliano ile ilgili duyuru yaptı:

Kendisi ve kulübüyle, oyuncunun kulübümüze kiralanması konusunda görüşmelere başladığımız Giuliano Victor De Paula, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ni gezdi.



Brezilyalı yıldız kulüp binasında Asbaşkanımız Şekip Mosturoğlu ve İdari Menajerimiz Hasan Çetinkaya ile bir araya geldi ve bir süre sohbet etti. Giuliano Victor De Paula ardından Fenerbahçe Müzesi’ni gezdi. Sarı lacivertli taraftarlar müzede karşılaştıkları yıldız oyuncuya büyük ilgi gösterdi.



Ardından Maraton Tribünü’nde bulunan Fenerium mağazasına geçen Giuliano Victor De Paula, yeni sezon formalarımızı ve Fenerium ürünlerini inceledi. Fenerbahçe Televizyonu'nu da ziyaret eden Brezilyalı futbolcu, soyunma odalarını da gezerek stat gezisini saha içinde noktaladı. Giuliano Victor De Paula, Fenerbahçe Televizyonu ziyareti sırasında eski futbolcumuz Rıdvan Dilmen ile de sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

GİULİANO TRANSFERİNDE KAFA KARIŞTIRAN DETAYLAR

Trabzonspor'un Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği ve sağlık kontrollerinden geçirdiği Brezilyalı oyuncu Giuliano için Zenit Kulübü'yle anlaştığı belirtildi. Sarı lacivertlilere transferi için Şükrü Saracoğlu'nu da gezen futbolcunun resmi imzaları atması durumunda Trabzonspor'un tazminat alabileceği öğrenildi.

"F.BAHÇE'NİN TRABZONSPOR'LA ANLAŞMASI GEREKİYOR"

Mahmut Uslu'nun açıklamalarına karşılık Trabzonsporlu yöneticiler ise oyuncu için Zenit'le anlaşmaya vardıklarını ve Fenerbahçe'nin Giuliano'yu alması durumunda kendileriyle görüşme zorunda kalacaklarını ifade etti. Alınan bilgilere göre transferin resmileşmesi halinde bordo mavililerin hukuksal olarak 12 milyon Euro'luk bir bedel alabileceği ifade edildi.

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