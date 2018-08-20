Giuliano resmen Al-Nassr'da
Suudi Arabistan takımı Al-Nassr, Fenerbahçe'den Giuliano Victor de Paula'yı kadrosuna kattığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldız futbolcusu Giuliano'nun yeni adresi resmen belli oldu. Giuliano, kendisini 3 yıllığına Al-Nassr'a bağlayan sözleşmeye imza attı. Suudi Arabistan ekibi, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı video ile Brezilyalı yıldız futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü dün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde, Giuliano'nun Al-Nassr'a transferi konusunda görüşmelere başlandığını duyurmuştu.
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Sarı-lacivertliler, Giuliano'nun satışıyla ilgili resmi sitelerinden şu açıklamayı yaptı:
Profesyonel futbolcumuz Giuliano Victor de Paula'nın Suudi Arabistan Kulübü Al Nassr FC'ye, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 10.500.000 (On milyon beş yüz bin) Euro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır.
Giuliano'ya kulübümüze vermiş olduğu hizmetler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz.
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