Giuliano antrenmanda, Soldado içeride!

Sarı-Lacivertli takım Göztepe maçının ardından 1 gün izin kullanırken, bugünkü çalışma ile Vardar maçı hazırlıklarına start verdi. Sabah yapılan çalışmaya yeni transfer Guiliano da katıldı.

YENİ ALEX Mİ ?

Fenerbahçe'ye imza attıktan sonra 20 numaralı forması ile poz veren Guiliano, Alex'in Fenerbahçe'ye geldiği dönemi hatırlattı. Sarı-Lacivertli takımda efsaneleşen Alex de ilk yıllarında 20 numaralı formayı giymiş, ardından 10 numaralı formayı sırtına geçirmişti. Fenerbahçe'nin yeni Brezilyalısı Guiliano'nun Van Persie takımdan ayrıldığı zaman 10 numaralı formanın sahibi olabilir. Tabi bu durum Guiliano'nun göstereceği performans ya da bu süreçte Fenerbahçe'nin dünya yıldızı bir 10 numara transfer edip etmeyeceğine de bağlı.

SOLDADO SALONDA

Bu arada yeni transferlerden Soldado bugün salonda çalıştı. Göztepe karşısında etkisiz kalan Robin van Persie'nin yerine bir an önce Soldado'yu monte etmek isteyen sarı-lacivertli teknik ekip İspanyol golcünün henüz salonda bireysel çalışmalar yapması nedeniyle şimdilik çaresiz. Soldado'nun Trabzonspor maçına yetişmesi bekleniyor. Vardar deplasmanında ise büyük ihtimalle yine van Persie forma giyecek.