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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
12.07.2019 - 13:18, Son Güncelleme:

Giresunspor'un yeni transferi Numan Çürüksu: Şampiyonluk adayıyız

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Giresunspor'un yeni transferi Numan Çürüksu: Şampiyonluk adayıyız

Giresunspor'un önemli transferlerinden Numan Çürüksu yeni sezon öncesi taraftarlara mesaj yolladı, "Bildiğiniz gibi kampa yeni katıldım, yeni takımımız, yeni hedeflerimiz var. Taraftarımıza sezon başından sezon sonuna kadar birlikte olma mesajı yolluyorum. Hep birlikte ipi göğüsleyeceğiz, yanımızda olsunlar" dedi.

Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele eden yeşil-beyazlı ekibin yeni transferi Numan Çürüksu, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Kamp ortamının gayet iyi olduğunu belirten 34 yaşındaki futbolcu, "Erkan hocamız ve ekibiyle birlikte güzel bir sezon geçirmeyi diliyoruz. Tesisler ve kamp ortamımız gayet iyi. Hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Erken konuşmamak gerekir ama umarım sezon sonu hedeflediğimiz noktaya ulaşırız" açıklamasını yaptı.

"ŞAMPİYONLUK ADAYIYIZ"

Şampiyonluğa aday takımlardan biri olduklarını dile getiren Giresunspor'un tecrübeli savunma oyuncusu, "Her takım sezona şampiyonluk parolasıyla başlıyor. Takımı kim erken kuruyorsa o takımın birkaç adım daha önde olduğunu düşünüyorum. Biz de o takımlardan biriyiz. O yüzden erken konuşmamak lazım ama umarım sezon sonunda şampiyon oluruz. Bunda Erkan hocamızın çok büyük emeği, önemi var. Burada daha önceden de takım arkadaşlarımız var. Güzel bir ortam olduğunu düşündüğüm ve şampiyonluğa daha yakın bir camia olarak gördüğüm için burayı tercih ettim. İnşallah da yanılmayız" dedi.

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Giresunsporun yeni transferi Numan Çürüksu: Şampiyonluk adayıyız

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