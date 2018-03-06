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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol Giresunspor'dan 'dört' dörtlük çıkış!
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Futbol
06.03.2018 - 20:59, Son Güncelleme:

Giresunspor'dan 'dört' dörtlük çıkış!

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Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında Grandmedical Manisaspor sahasında ağırladığı A.Ç. Giresunspor’a 4-0 mağlup oldu.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Burak Şeker , Bahtiyar Birinci , Furkan Ürün

G.Manisaspor: Göktuğ , Berk (Akın dk. 33 ) (Uğur dk. 70 ), Ümit Yasin , Asım (Furkan dk. 46 ), İlkay , Kemal , Kağan , Sebaihi , Perovic , Timur , Alper ,

Yedekler: Deniz, Abdulkadir, Ulaş, Ömer Buğdaycı, Ömer Atiş, Hikmet

Teknik Direktör: Taner Taşkın

A.Ç. Giresunspor: Ahmet , Caner , Çağlar , Abdülkerim , Hüsamettin , Dimitriadis , Kofi Atta (Sinan dk. 86 ?), Dodo , Hakan (Recep dk. 68 ), Abed (Murat dk. 90 ?), Henrique

Yedekler: Anıl, Mustafa, Recep, Onur, Bilal

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Goller: Dimitriadis (dk. 22), İlkay (dk. 25 k.k.), Henrique (dk. 70), Dodo (dk. 90+1) (A.Ç. Giresunspor)

Sarı kartlar: Ümit Yasin, Perovic (G.Manisaspor), Henrique, Recep (A.Ç. Giresunspor)

Giresunspordan dört dörtlük çıkış

Maçtan dakikalar

9. dakikada Caner’in sağ kanattan ortaladığı topa penaltı noktası üzerinde Henrique’nin bekletmeden vuruşunda kaleci Göktuğ üzerine gelen meşin yuvarlağı son anda kornere tokatladı.

22. dakikada Giresunspor atağında Manisaspor savunmasının ceza sahası içerisinde kafayla uzaklaştırmak istediği topa, altıpas üzerinde iyi yükselen Dimitriadis’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

25. dakikada sol kanattan gelişen Giresunspor atağında ceza sahası içi sol çaprazda Manisaspor savunmasında Ümit Yasin’in uzaklaştırmak istediği top takım arkadaşı İlkay’a çarparak ağlara gitti. 0-2

49. dakikada Sebaihi’nin rakip yarı alanın sağından kullandığı serbest vuruşta, penaltı noktasının solundan Ümit Yasin’in kafa vuruşunda, kaleci Ahmet son anda uzanarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

70. dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine giren Abed’in pasıyla penaltı noktasının bir metre gerisinde topla buluşan Henrique’nin rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak bir kez daha filelerle buluştu. 0-3

90+1. dakikada sol kanattan Henrique’nin ortaladığı topa ceza sahası içerisinde iyi yükselen Dodo’nun kafa vuruşunda top filelere gitti. 0-4

 

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