Giresunspor'da Ümit Özat'la yollar ayrıldı
Giresunspor Ümit Özat ile yollarını ayırdı.
Giresunspor devre arası kampında Hüseyin Kalpar'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirdiği Ümit Özat ile de yollarını ayırdı.
Yeşil Beyazlı kulüpten yeni teknik direktör ile bir açıklama yapılmadı.
Özat, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Giresunspor'dan hiçbir maddi beklenti talep etmeden ayrılmış bulunmaktayım" ifadelerini kullandı. Özat, geçtiğimiz hafta "Ya bu düzeni değiştireceğim, ya da gideceğim" demişti.
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