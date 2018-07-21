Giresunspor'da transfer
Yeşil-beyazlılar, Bahadır Erol'u renklerine bağladı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Bahadır Erol'u transfer etti.
Kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, yaptığı yazılı açıklamada, sol bek Bahadır Erol ile 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını belirtti.
Transferin camiaya hayırlı olmasını dileyen Bozbağ, yeni sezon için kadro çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.
Yeşil-beyazlıların renklerine bağladığı 24 yaşındaki oyuncu, geçen sezon TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Sancaktepe Belediyespor'da forma giymişti.
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