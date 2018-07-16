Giresunspor'da öncelik yabancı forvet
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un kulüp başkan yardımcısı İbrahim Özkul, listelerinde bulunan kaliteli ve takımı hedefe taşıyacağına inandıkları oyuncularla görüşme halinde olduklarını belirterek, "Birkaç gün içerisinde bu transferi gerçekleştirme hedefindeyiz." dedi.
Özkul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bolu'da devam eden ikinci etap kampını çarşamba günü noktalayacaklarını söyledi.
Futbolculara iki gün izin verileceğini ve takımın cuma günü Düzce Topuk Yaylası'nda üçüncü etap çalışmaları için toplanacağını aktaran Özkul, "10 gün burada çalışmalarımızı sürdürmeyi planlıyoruz. Ay sonunda Giresun'a dönerek ligin ilk haftasında oynayacağımız Eskişehirspor maçı hazırlıklarını sürdüreceğiz." diye konuştu.
Özkul, yeni sezona güçlü kadroyla girmek için de transfer çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, önceliklerinin yabancı forvet oyuncusu olduğunu vurguladı.
Bazı isimlerle görüşme halinde olduklarını kaydeden Özkul, şöyle konuştu:
"Listemizde bulunan kaliteli ve Giresunspor'u hedeflerine taşıyacağına inandığımız oyuncularla görüşme halindeyiz. Birkaç gün içerisinde bu transferi gerçekleştirme hedefindeyiz. Yine teknik heyetin talepleri doğrultusunda eksik bölgelere takviyeler yapmak için transfer çalışmalarımız devam ediyor."
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