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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
12.11.2019 - 10:50, Son Güncelleme:

Giresunspor'da moraller yerinde

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Giresunspor'da moraller yerinde

Kulüp asbaşkanı Mehmet Fevzi Usta: "Takımımız doğru yolda, Osmanlıspor maçındaki mücadele umut verdi"

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un kulüp asbaşkanı Mehmet Fevzi Usta, takımın doğru yolda olduğunu, Osmanlıspor maçındaki mücadelenin umut verdiğini söyledi.

Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta Osmanlıspor karşısında çok kritik bir üç puan aldıklarını belirtti.
Gelecek adına umutlu olduklarını dile getiren Usta, "Ligde puan farkı çok önemli değil, üstüne koyarak devam edeceğine inanıyorum. Futbolcuların moral ve motivasyonu iyi, hocamızın da takıma katkısı iyi. Takımımız doğru yolda, Osmanlıspor maçındaki mücadele umut verdi." diye konuştu.

Usta, milli maç arasından sonra Adanaspor ve Adana Demirspor ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Bu iki maçtan umutluyuz, iki takım da büyük camia ama yenebilecek güçteyiz. Bu ligde büyük takım veya küçük takım yok, maç içindeki olaylar bile etkili. Daha sakin kalan, daha iyi mücadele eden ve daha az hata yapan takımlar maçları kazanıyor. En az hata ile sezonu tamamlamak istiyoruz. Hedefimizden sapma yok."

Giresunsporda moraller yerinde

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