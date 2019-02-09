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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
09.02.2019 - 16:28, Son Güncelleme:

Giresunspor'da Kemal Kılıç dönemi resmen başladı!

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Giresunspor'da Kemal Kılıç dönemi resmen başladı!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, teknik direktör Kemal Kılıç ile sözleşme imzaladı.

Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren, imza töreninde yaptığı konuşmada, teknik direktör Ümit Özat ile yolları ayırmalarının ardından 3-4 günlük arayıştan sonra Kemal Kılıç ile anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını dileyen Eren, "İnşallah Giresunspor ve Kemal hoca için burada iyi sonuçlar çıkar. Hepimiz sonuçta Giresunspor'un faydası için uğraşıyoruz. Hocamızla sözleşmemiz sezon sonuna kadar." dedi.

Eren, bir gazetecinin Ümit Özat'ın ayrılışıyla ilgili sorusu üzerine şunları kaydetti:

"Osmanlıspor maçından sonraki açıklamasından bir gün sonra hocayı çağırdım ve rapor istedim. Takım içinde gruplaşma mı var dedim 'Allah için ben öyle bir şey görmedim' dedi. 'Hocam gruplaşma yoksa dün söyledikleriniz neydi?' dedim, 'oynamayan oyuncular takımda sorun yaratabilir' dedi. Maç sonundaki açıklamasıyla ilgili net bir sonuç alamadık. Gerekli raporu istedik onu alamadık, gitmesi gereken varsa takımdan gidecek futbolcuları sorduk onu alamadık, böyle bir durum oldu. Elazığspor maçı da finalimiz oldu.”

Teknik Direktör Kemal Kılıç ise futbol kültürü çok geniş olan bir kulübe ve kaliteli kadroya sahip olan takıma yakışmayacak bir durumda olunduğuna dikkati çekerek, "Hızla bulunduğumuz yerden kurtulup, çok iyi futbol oynayan bir takım görüntüsüne kavuşmak zorundayız. Onun için de çok hızlı hareket etmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Ligin 21. haftasında 11 Şubat Pazartesi günü oynanacak Ümraniyespor maçını değerlendiren Kılıç, "Ümraniyespor'un bulunduğu yer kendisini gösteriyor. Giresunspor da çok büyük maçlar oynamış bir kulüp, dolayısıyla çekindiğimiz yok." diye konuştu. 

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