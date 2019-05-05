Giresunspor, Adana Demirspor'u yenip ligde kaldı
Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Giresunspor sahasında Adana Demirspor’u konuk etti. Müsabakadan 1-0 galip ayrılan Giresunspor, puanını 33'e yükselterek kümede kalmayı garantiledi.
Bu sonuçla ligde Kardemir Karabükspor, Elazığspor ve Afjet Afyonspor bir alt lige düştü.
Maçtan dakikalar
11. dakikada Muhammet'in kullandığı köşe atışında arka direkte topla buluşan Mehmet Taş'ın şutu ağlarla buluştu. 1-0
60. dakikada Adana Demirspor'un kullandığı köşe atışında Erdal'ın kafa vuruşunu kaleci Kayacan kornere çeldi.
67. dakikada sağ kanattan Süleyman'ın ortasında Pote'nin röveşatası kaleci Kayacan'da kaldı.
Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Emrah Ünal xx, Mehmet Emin Tuğral xx
Giresunspor: Kayacan xx, Aykut xx, Landel xx, Muhammed Reis xx, Volkan xx (Alperen dk. 90+4 ?), Ozan Can xx (Berkan dk. 66 x), Renan xx, Çağlar xx, Mehmet xx, Hüsamettin xx, Yasin xx (Savaş dk. 83 ?)
Yedekler: Anıl, Kağan Miray, Skrbic
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Adana Demirspor: Çağlar Şahin xx, Adil xx, Hamidou Traore xx, Berk xx, Pote xx, Mitrovic x (Oleksandr Gladkyy dk. 46 x), Kaan xx, Erdal xx (Herve Kade dk. 83 x), Süleyman xx, Emre Uğur x (Vedat Bora dk. 35 x), Semih xx
Yedekler: Kurtuluş, Anderson Oliveira, İsmail Konuk, Batuhan İşler
Teknik Direktör: Ümit Özat
Gol: Mehmet Taş (dk. 11) (Giresunspor)
Sarı kartlar: Volkan, Kayacan (Giresunspor), Mitrovic, Adil, Vedat, Traore (Adana Demirspor)
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