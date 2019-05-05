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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
05.05.2019 - 19:28, Son Güncelleme:

Giresunspor, Adana Demirspor'u yenip ligde kaldı

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Giresunspor, Adana Demirspor'u yenip ligde kaldı

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Giresunspor sahasında Adana Demirspor’u konuk etti. Müsabakadan 1-0 galip ayrılan Giresunspor, puanını 33'e yükselterek kümede kalmayı garantiledi.

Bu sonuçla ligde Kardemir Karabükspor, Elazığspor ve Afjet Afyonspor bir alt lige düştü.

Maçtan dakikalar
11. dakikada Muhammet'in kullandığı köşe atışında arka direkte topla buluşan Mehmet Taş'ın şutu ağlarla buluştu. 1-0
60. dakikada Adana Demirspor'un kullandığı köşe atışında Erdal'ın kafa vuruşunu kaleci Kayacan kornere çeldi.
67. dakikada sağ kanattan Süleyman'ın ortasında Pote'nin röveşatası kaleci Kayacan'da kaldı.

Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Emrah Ünal xx, Mehmet Emin Tuğral xx
Giresunspor: Kayacan xx, Aykut xx, Landel xx, Muhammed Reis xx, Volkan xx (Alperen dk. 90+4 ?), Ozan Can xx (Berkan dk. 66 x), Renan xx, Çağlar xx, Mehmet xx, Hüsamettin xx, Yasin xx (Savaş dk. 83 ?)
Yedekler: Anıl, Kağan Miray, Skrbic
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Adana Demirspor: Çağlar Şahin xx, Adil xx, Hamidou Traore xx, Berk xx, Pote xx, Mitrovic x (Oleksandr Gladkyy dk. 46 x), Kaan xx, Erdal xx (Herve Kade dk. 83 x), Süleyman xx, Emre Uğur x (Vedat Bora dk. 35 x), Semih xx
Yedekler: Kurtuluş, Anderson Oliveira, İsmail Konuk, Batuhan İşler
Teknik Direktör: Ümit Özat
Gol: Mehmet Taş (dk. 11) (Giresunspor)
Sarı kartlar: Volkan, Kayacan (Giresunspor), Mitrovic, Adil, Vedat, Traore (Adana Demirspor)

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