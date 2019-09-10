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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Efkan BUCAK
10.09.2019 - 13:16, Son Güncelleme:

Gine'nin yeni hocasını jüri seçecek

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Gine'nin yeni hocasını jüri seçecek

Gine Futbol Federasyonu’nun internet üzerinden duyuruyla aradığı milli takım teknik direktörlüğü görevi  için toplam 87 kişinin başvurduğu açıklandı.

Gine Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 87 adaydan en iyi kariyer ve sunuma sahip 17 ismi belirledi. Bu 17 isim önümüzdeki günlerde başkent Konakri’ye gelecek ve Gine Futbol Federasyonu’nun oluşturacağı özel jüri önünde plan ve projelerini anlatacak.

Jüriyi en çok etkileyen isim Gine’nin yeni teknik direktörü olacak. Adaylar arasında Trabzonspor’un eski teknik direktörlerinden George Leekens ve bir dönem Galatasaray’da oynayan Didier Six de yer alıyor.

Gine Futbol Federasyonu, ‘Ulusal Filler’ lakaplı milli takımın Afrika Uluslar Kupası’nda ikinci turda Cezayir’e 3-0 yenilmesinin ardından Belçikalı teknik direktör Paul Put’un işine son vermişti. Federasyon ayrıca oyunculardan haraç aldığı gerekçesiyle Put’u ülke sınırları içinde ömür boyu futboldan men etmişti.

Ginenin yeni hocasını jüri seçecek

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