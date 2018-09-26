Gigi Datome: “Hedefimiz en üstte”

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriGigi Datome: “Hedefimiz en üstte”
GeriBasketbol Gigi Datome: “Hedefimiz en üstte”
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
İHA
26.09.2018 - 12:26, Son Güncelleme:

Gigi Datome: “Hedefimiz en üstte”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gigi Datome: “Hedefimiz en üstte”

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Gigi Datome, yeni sezon öncesinde hedeflerinin en üst seviye olduğunu belirtti. Datome, her gelen şampiyonluk sonrasında kesilen saç ve sakalıyla ilgili olarak da, “Bu kez imaj değişikliği yok” dedi.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nın yıldız isimlerinden Gigi Datome, İHA’ya konuştu. Takımın tam kadro olarak yeni toplandığını söyleyen yıldız basketbolcu, “Yeni yeni toplanmaya başlıyoruz. Zadar Turnuvası öncesinde de takım tam değildi. Zadar Turnuvası’nda tam kadro oynamaya başladık. Takım arkadaşlarım orada da çok iyi işler yaptı. Tekrardan odaklanıp sezona hazırlanmaya devam ediyoruz” dedi.

“Diğer oyuncular imaj değiştirsin!”

Hedeflerinin her zaman en üst seviyedeki kupayı kazanmak olduğunu ifade eden Gigi Datome, “Hedefimizi nasıl daha tepeye çıkarabiliriz ki? Hep söylüyoruz, bütün takım arkadaşlarım söylüyor, hedeflerimizi her zaman yüksek tutuyoruz. Ama bunu sahada göstermemiz gerekiyor. Her sene hedefimiz aynı, en yüksekte. Yine aynı hedefe ulaşmak için çok çalışmamız gerekiyor” diye konuştu. Her gelen kupanın ardından ya saçı ya da sakalı kesilen yıldız oyuncu, bu konuyla ilgili olarak da, “Saç ve sakal kesme hakkında çok konuştuk. Yeni bir başlığa ihtiyacımız var bu konuyla ilgili. Yeni bir imaj değişikliği de söz konusu değil. Benden başka 15 oyuncu daha var, belki yeni gelecek olan kupalarda onlar bir değişikliğe gidebilir” diyerek sözlerini tamamladı.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

"Fenerbahçe ve Galatasaray'ın varlığı ülke için büyük şans"Euroleague medya gününde DHA'ya özel açıklamalar yapan Obradovic, Fenerbahçe-Galatasaray derbilerini Yunanistan'daki Panathinakos Olympiakos çekişmesine benzetirken, "Atina'daki iki takım için şunu söyleyebilirim; Bu iki takım Yunanistan için bir şans. Yani Yunan sporu için de, Atina için de o iki takımın orada olması onlar için gerçekten çok büyük bir şans ama bu tabii saygı ile yönetilen bir şans. Burada da aynı şey geçerli. Fenerbahçe ve Galatasaray çok saygı değer iki büyük kulüp ve birbirlerini daha iyi hale getirmeye çalışan iki kulüp" dedi.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Monaco yine kayıplarda

Pınar Karşıyaka telafi peşinde

Denizlispor’dan 3’te 3

Pınar Karşıyaka telafi peşinde