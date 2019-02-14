Gianni Infantino'dan Yıldırım Demirören'e ziyaret

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGianni Infantino'dan Yıldırım Demirören'e ziyaret
GeriFutbol Gianni Infantino'dan Yıldırım Demirören'e ziyaret
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
14.02.2019 - 22:11, Son Güncelleme:

Gianni Infantino'dan Yıldırım Demirören'e ziyaret

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gianni Infantino'dan Yıldırım Demirören'e ziyaret

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'i Riva'da ziyaret etti.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette; TFF 1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Başkanvekilleri Nihat Özdemir ve Ali Dürüst, Yönetim ve İcra Kurulu Üyeleri Cengiz Zülfikaroğlu ve Ali Düşmez, Yönetim Kurulu Üyeleri Erhan Kamışlı, Mustafa Çağlar, Alaattin Aykaç, Fuat Guguloğlu, Genel Sekreter Kadir Kardaş, FIFA'nın üst düzey yetkilileri ile İstanbul'da düzenlenen FIFA Futbol Zirvesi'ne katılan üye ülkelerin temsilcileri yer aldı.

Gianni Infantinodan Yıldırım Demirörene ziyaret

TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve FIFA Başkanı Gianni Infantino, bir süre karşılıklı bilgi alış verişinde bulundu.

Ardından ziyaret kapsamında düzenlenen organizasyonda FIFA, UEFA, Asya, Afrika ile Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Konfederasyonu karma takımları birbirleri ile maçlar oynadı. 15'er dakikalık müsabakaların ardından Gianni Infantino, Servet Yardımcı, Ali Dürüst, Ali Düşmez ve Oğuz Çetin gibi isimlerin forma giydiği Mavi Takım şampiyon oldu. FIFA-TFF karmasına kupasını TFF Başkanı Yıldırım Demirören verdi. 

Gianni Infantinodan Yıldırım Demirörene ziyaret

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde incelemelerde bulunan FIFA Başkanı Gianni Infantino, Riva VAR Merkezi'ni gezdi. Başkan Demirören'den bilgiler alan Gianni Infantino, merkezin etkileyici ve örnek olduğunu belirtti.    

TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in ev sahipliğinde gerçekleşen akşam yemeğinde Yıldırım Demirören, Gianni Infantino'ya hediye takdim etti. FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya ev sahipliği için TFF Başkanı Yıldırım Demirören'e teşekkür etmesiyle ziyaret sona erdi.

Gianni Infantinodan Yıldırım Demirörene ziyaret

 
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Gianni Infantino'dan Yıldırım Demirören'e ziyaret

Galatasaray taraftarından anlamlı pankartlar

Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var? İşte Süper Lig 22. hafta maç programı

Galatasaray'da penaltı isyanı!