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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
30.09.2018 - 11:50, Son Güncelleme:

Gerrard'ın ligdeki deplasman kabusu bitecek mi? iddaa'da öne çıkan...

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Gerrard'ın ligdeki deplasman kabusu bitecek mi? iddaa'da öne çıkan...

Rangers'ın başına geçmesi sürpriz olarak nitelendirilen Steven Gerrard, Rangers ile bu sezon deplasmanda çıktığı 3 lig maçından da galibiyetle ayrılamadı. Takımlardan son haberlere ve öne çıkan iddaa tercihine göz atalım...

Livingston

- Sezon başında Rangers'ın eski oyuncusu Kenny Miller'ı takımın başına geçiren Livingston, 7 resmi maç sonunda Miller'ı yollayıp yerine Gary Holt'u getirmişti.

- Gary Holt yönetiminde, ligde oynadıkları ilk 3 maçı kazandılar, geçtiğimiz hafta sonu da sezonun flaş takımı Hearts deplasmanından 1 puanla ayrıldılar.

- Tarihsel açıdan baktığımızda ise Rangers'e karşı durumlar pek iç açıcı değil. Aralarındaki 16 maçta sadece 1 galibiyetleri bulunuyor. (4 beraberlik - 11 mağlubiyet)

En Çok Oynanan Bahis
  • 573Livingston - Rangers
    3
    2,5Üst
    1,55
    4610kez oynandı
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Rangers

- Steven Gerrard ile ligde oynadıkları ilk 3 deplasman maçında henüz galibiyetleri yok ama geçen seneye kıyasla takım kimyasının ve oyununun geliştiği çok açık.

- Gerrard yönetiminde, resmi maçlarda 9 kere deplasmana gittiler, sadece 2 kere kazanabildiler. (6 beraberlik)

- Tecrübeli stoper Gareth McAuley ve orta sahanın önemli ismi Ryan Jack'in durumları maç saati netleşecek.

- Ryan Jack yetişmezse, savunmanın önünde Ross McCrorie'nin başlayabileceği söyleniyor.

- Kanatlarda Daniel Candeias ve Ryan Kent olacak. Hücumun merkezinde ise Alfredo Morelos'u göreceğiz.

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İddaa Tahminleri - 30 Eylül 2018Nesine TV yorumcusu Rıdvan Aksu, 30 Eylül Pazar iddaa programından güvendiği maçları sizler için seçip analiz etti ve iddaa maç sonuçları tahminlerini paylaştı.
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