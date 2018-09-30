Gerrard'ın ligdeki deplasman kabusu bitecek mi? iddaa'da öne çıkan...
Rangers'ın başına geçmesi sürpriz olarak nitelendirilen Steven Gerrard, Rangers ile bu sezon deplasmanda çıktığı 3 lig maçından da galibiyetle ayrılamadı. Takımlardan son haberlere ve öne çıkan iddaa tercihine göz atalım...
Livingston
- Sezon başında Rangers'ın eski oyuncusu Kenny Miller'ı takımın başına geçiren Livingston, 7 resmi maç sonunda Miller'ı yollayıp yerine Gary Holt'u getirmişti.
- Gary Holt yönetiminde, ligde oynadıkları ilk 3 maçı kazandılar, geçtiğimiz hafta sonu da sezonun flaş takımı Hearts deplasmanından 1 puanla ayrıldılar.
- Tarihsel açıdan baktığımızda ise Rangers'e karşı durumlar pek iç açıcı değil. Aralarındaki 16 maçta sadece 1 galibiyetleri bulunuyor. (4 beraberlik - 11 mağlubiyet)
Rangers
- Steven Gerrard ile ligde oynadıkları ilk 3 deplasman maçında henüz galibiyetleri yok ama geçen seneye kıyasla takım kimyasının ve oyununun geliştiği çok açık.
- Gerrard yönetiminde, resmi maçlarda 9 kere deplasmana gittiler, sadece 2 kere kazanabildiler. (6 beraberlik)
- Tecrübeli stoper Gareth McAuley ve orta sahanın önemli ismi Ryan Jack'in durumları maç saati netleşecek.
- Ryan Jack yetişmezse, savunmanın önünde Ross McCrorie'nin başlayabileceği söyleniyor.
- Kanatlarda Daniel Candeias ve Ryan Kent olacak. Hücumun merkezinde ise Alfredo Morelos'u göreceğiz.
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