Gerrard'a 49 bin 309 kişilik "Merhaba!"
Liverpool efsanesi Steven Gerrard'ın Rangers'a menajer olması, bu yazın en büyük sürprizlerinden biri olmuştu. Shkupi maçıyla "resmi" olarak sezona başlayan Gerrard'a, Ibrox'ta 49 bin 309 kişi destek verdi!
Makedon temsilcisi Shkupi ile Avrupa macerasına başlayan Rangers, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Steven Gerrard'ın Rangers'a menajer olması, bu yazın en büyük sürprizlerinden biri olmuştu. Taraftarlar Gerrard'ı ilk resmi maçta yalnız bırakmadı, tam 49 bin 309 kişi tribündeydi!
Jamie Murphy ve James Tavernier'in golleriyle kazanan Rangers, rövanş için avantajlı bir skor elde etti.
Gerrard, maçtan sonra mikrofonları şunları söyledi...
"Maçtan birçok pozitif an çıkardığımızı düşünüyorum. Kazandık, gol yemedik, iyi savunma yaptık. İkinci golü uzatmalarda bulduk, çok daha önce maçı bitirebilirdik."
"Daha farklı bitmedi diye oyuncularımı suçlamıyorum. Çok iyi mücadele ortaya koydular, hepsine teşekkür ederim. Şimdi, önümüzdeki Salı günkü rövanşa konsantre olmalıyız."
"Taraftara da teşekkür ederim, müthiş bir destek verdiler. Onlar da ikinci gol gecikince biraz gerildi ama herkes maç sonunda rahat bir nefes aldı. Onlara daha farklı bir galibiyet sunabilirdik."
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