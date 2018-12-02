Geri dönüyor! Tamer Tuna...
Ünlü teknik direktör Tamer Tuna'dan çarpıcı açıklamalar...
Daha önce Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük görevi yapan Tamer Tuna, CNN Türk'te katıldığı programda Beşiktaş - Galatasaray derbisini değerlendirdi.
Tamer Tuna, Beşiktaş için açık kapı bırakırken, şunları söyledi:
- Ben yönetimin çok iyi çalıştığını yakınen bilen biriyim. Oyuncu alınırken fikir alınmasına kadar bir yapabilen yönetim var. Teknik alana saygı duyan bir yönetim var.
- Fikret Orman'a çok büyük saygı duyuyorum. Çok da seviyorum kendisi. Şenol Güneş ile 2 yıl çalıştım. Bir kere daha hafta içi ya da maç öncesi oyuncu sormamıştır Şenol hocaya. Teknik alana çok büyük saygı duyuyor.
- Beşiktaş'ta göreve gelmeyi tabi ki isterim. Bu tercih bana bırakıldığında tartışmam bile. Başkanın istemesi, taraftarın istemesi hepsinin bir araya gelmesi lazım tabi. Ben ayrılırken dahi açık söyleyeyim, Beşiktaş takımının 4-5 yıl şampiyonluklara devam edebilecek bir yapıda olduğunu görerek ayrıldım.
- Fikret Orman'ın 3-4 yıl şampiyonlukların yakalanmasını sağlayacak bir projesi vardı. Ekipten çıkan yardımcı antrenörle takımda devamlılık sağlayan bir proje. Her yıl teknik adam aramama düşüncesi vardı. Bu anlayış devam ediyor.
ŞENOL HOCANIN GİTMESİ...
- Bir proje vardı ve devamlılık esastı. Şenol hocanın gitmesi için başarısızlık gerekir tabi ki. Ancak ben bu başarısızlıktan sonra gelmek isteyen bir antrenör değildim.
- Takım da başarılı gitsin. Ben de gideyim başarılı olayım. Çünkü projenin başladığı ve geliştiği dönem 4-5 yıla yayıldı. Süper Lig'de teknik direktör tecrübesini edineyim düşüncem vardı.
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