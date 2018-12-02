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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
02.12.2018 - 09:48, Son Güncelleme:

Geri dönüyor! Tamer Tuna...

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Geri dönüyor! Tamer Tuna...

Ünlü teknik direktör Tamer Tuna'dan çarpıcı açıklamalar...

Daha önce Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük görevi yapan Tamer Tuna, CNN Türk'te katıldığı programda Beşiktaş - Galatasaray derbisini değerlendirdi.

Tamer Tuna, Beşiktaş için açık kapı bırakırken, şunları söyledi:

- Ben yönetimin çok iyi çalıştığını yakınen bilen biriyim. Oyuncu alınırken fikir alınmasına kadar bir yapabilen yönetim var. Teknik alana saygı duyan bir yönetim var.

- Fikret Orman'a çok büyük saygı duyuyorum. Çok da seviyorum kendisi. Şenol Güneş ile 2 yıl çalıştım. Bir kere daha hafta içi ya da maç öncesi oyuncu sormamıştır Şenol hocaya. Teknik alana çok büyük saygı duyuyor.

- Beşiktaş'ta göreve gelmeyi tabi ki isterim. Bu tercih bana bırakıldığında tartışmam bile. Başkanın istemesi, taraftarın istemesi hepsinin bir araya gelmesi lazım tabi. Ben ayrılırken dahi açık söyleyeyim, Beşiktaş takımının 4-5 yıl şampiyonluklara devam edebilecek bir yapıda olduğunu görerek ayrıldım.

- Fikret Orman'ın 3-4 yıl şampiyonlukların yakalanmasını sağlayacak bir projesi vardı. Ekipten çıkan yardımcı antrenörle takımda devamlılık sağlayan bir proje. Her yıl teknik adam aramama düşüncesi vardı. Bu anlayış devam ediyor.

ŞENOL HOCANIN GİTMESİ...
- Bir proje vardı ve devamlılık esastı. Şenol hocanın gitmesi için başarısızlık gerekir tabi ki. Ancak ben bu başarısızlıktan sonra gelmek isteyen bir antrenör değildim.

- Takım da başarılı gitsin. Ben de gideyim başarılı olayım. Çünkü projenin başladığı ve geliştiği dönem 4-5 yıla yayıldı. Süper Lig'de teknik direktör tecrübesini edineyim düşüncem vardı.

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