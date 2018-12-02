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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
02.12.2018 - 16:35, Son Güncelleme:

Geri adım yok! Final o stadyumda...

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Geri adım yok! Final o stadyumda...

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) Başkanı Alejandro Dominguez, güvenlik sebepleriyle iki kez ertelendikten sonra Madrid'de Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacağı açıklanan Libertadores Kupası finali rövanşı kararının değiştirilmeyeceğini söyledi.

17 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası'nın oynandığı Uruguay'da gazetecilere açıklama yapan Dominguez, "Emin olduğum bir şey varsa o da maçın Madrid'de oynanacağıdır. Geri dönüşü yok." ifadesini kullandı.

Dominguez, kupanın sahibini bulacağı final maçının Madrid'de oynanması için River Plate ve Boca Juniors kulüp başkanlarının sözünü aldığını da belirtti.

Karşılaşmanın Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanması fikrinin kendisine ait olduğunu kaydeden CONMEBOL Başkanı, "Real Madrid'in bir maçının başlamasından önce arkadaşım olan Florentino Perez'e (Real Madrid Başkanı) telefon ettim. Stadın durumunu sordum. Bana iki dakikada geri dönüş yaptı ve stadı ücretsiz bize bıraktıklarını söyledi. İspanya, yurt dışında en fazla Arjantinlinin yaşadığı bir ülke. 350 binden fazla Arjantinli orada yaşıyor ve çoğunluğu Madrid'de. Tarafsız bir ülke olarak maç için idealdi." şeklinde görüş belirtti.

Öte yandan, 81 bin kapasiteli Santiago Bernabeu Stadı'ndaki River Plate-Boca Juniors maçının biletleri satışa çıkarıldıktan iki gün sonra tükendi.

Arjantin basınında, "Libertadores Kupası tarihinin en pahalı maç biletleri satıldı." diye yazılırken, bir kişinin ortalama maaşının 695 avro olduğu Buenos Aires'ten maç için Madrid'e gitmek isteyen bir taraftarın 2 bin 200 ila 3 bin 200 avro ödemesi gerektiği vurgulandı.

River Plate'in Antonio Vespucio Liberti Stadı'nda 24 Kasım Cumartesi günü oynanması gereken karşılaşma, River Plate taraftarının Boca Juniors oyuncularını taşıyan otobüse saldırmasının ardından bir gün sonraya ertelenmişti.

CONMEBOL, olay sırasında futbolcuları yaralanan Boca Juniors Kulübünün karara itirazının ardından maçı ikinci kez ertelemiş ve finalin Santiago Bernabeu Stadı'nda 9 Aralık'ta oynanmasına karar vermişti. Bu karara, iki kulüp yönetimi de itiraz etmişti.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in iki köklü kulübü arasındaki finalin ilk ayağına Boca Juniors ev sahipliği yapmış ve mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Boca Juniors 2-2 River Plate (MAÇ ÖZET)Libertadores Kupası finali ilk ayağında, Boca Juniors ile River Plate 2-2 berabere kaldı. River Plate, sahasında oynayacağı rövanş maçı öncesi büyük avantaj yakaladıÇift maç usulündeki finalin ilk ayağı, başkent Buenos Aires'teki La Bombonera Stadı'nda oynandı. Ev sahibi ekipten Abila'nın 33. dakikadaki golüne, River Plate 2 dakika sonra Pratto ile yanıt verdi. Boca Juniors, Benedetto 45+1'inci dakikadaki golüyle soyunma odasına 2-1 önde gitti. River Plate, Izquierdoz'un 61. dakikada kendi kalesine attığı golle skoru 2-2'ye getirdi. Kalan sürede başka gol olmayınca müsabaka 2-2 sona erdi. River Plate'in sahasındaki rövanş maçı, 24 Kasım Cumartesi günü yapılacak.
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