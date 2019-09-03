Gerçek ortaya çıktı! Sturridge'in imza parası...
Gerçek ortaya çıktı! Sturridge'in imza parası...
Trabzonspor efsanesi Ali Kemal Denizci, yıllık kazancı tartışılan Daniel Sturridge ile ilgili kimsenin bilmediği bir gerçeği açıkladı. İngiliz forvet, 1.5 milyon Euro garanti ücretin yanı sıra 2 milyon Euro da imza parasına anlaşma sağladı. U19 takımı Genel Koordinatörlüğü de yapan Ali Kemal Denizci, Sturridge’in 2 milyon Euro’luk imza parasını sponsor firmaların karşıladığını söyledi.
SOSA’NIN ALDIĞI ÜCRET ÇOK YÜKSEK
Bordo mavili kulübün Arjantinli yıldızı Jose Sosa ile ilgili de konuşan Ali Kemal Denizci, kaptan ile orta yolun bulunup yeni sözleşme yapılması gerektiğini söyledi. Denizci’nin açıklamaları şöyle: Sosa’nın aldığı para çok yüksek. Yönetim o paraları veremez. Sosa kaliteli topçu. Takımda kalmalı ama bu konuda kendisi de fedakarlık yapmalı. Ben, kendi çocuklarımızın oynamasından yanayım. F.Bahçe maçında Koray’ın oyuna girmesi beni çok mutlu etti.
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