Gençlerbirliği, Christoph Daum ile görüştü
İbrahim Üzülmez ile yollarını ayıran Süper Lig'in yeni ekibi Gençlerbirliği'nde teknik direktör arayışları devam ediyor.
TRT Spor'un haberine göre Christoph Daum ile bir görüşme yapan başkent ekibi, maliyetinin yüksek olması sebebiyle diğer alternatiflere yöneldi.
Başkent ekibinin teknik direktör listesinde son olarak Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Erol Bulut ile bu sezon Bursaspor'u çalıştıran tecrübeli teknik adam Samet Aybaba var.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Gençlerbirliği oyuncusu Ahmet Oğuz ile eğlenceli anlar...
Yorumları Göster
Yorumları Gizle