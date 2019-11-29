Gençlerbirliği BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'de 13. haftanın açılış maçında Gençlerbirliği ile BtcTurk Yeni Malatyaspor, Eryaman Stadı'nda bu akşam karşı karşıya gelecek. Maça kısa bir süre kala, futbolseverlerin maç saati ve yayıncı kanala yönelik araştırmaları hız kazandı. Peki, Gençlerbirliği BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'de iyi bir çıkış yakalayan ve 6 haftadır mağlup olmayan BtcTurk Yeni Malatyaspor, yenilmezlik serisini Gençlerbirliği karşısında da sürdürmek istiyor. İşte, Gençlerbirliği BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı hakkında ayrıntılar...
Süper Lig'de 13. haftanın açılış maçı bu akşam Gençlerbirliği ile BtcTurk Yeni Malatyaspor arasında Eryaman Stadı'nda saat 20.30'da oynanacak.
Zorbay Küçük'ün yöneteceği müsabaka, beIN SPORTS 1’den naklen yayınlanacak. Takımların muhtemel 11’leri şöyle:
GENÇLERBİRLİĞİ
Ertaç - Erdem, Toure, Flavio, Halil İbrahim, Berat, Sadio, Sessegnon, Candeias, Sio, Stancu
SAKAT: Ahmet Oğuz
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori (VIP-Protokol): 109 TL, 2. Kategori: 32,50 TL, 3. Kategori: 22 TL, 4. Kategori: 11 TL, Misafir Takım Tribünü: 11 TL
BTCTURK YENİ MALATYASPOR
Farnolle - Chebake, Mustafa, Mina, Sakıb, Robin Yalçın, Acquah, Gökhan Töre, Bifouma, Guilherme, Jahovic
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
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