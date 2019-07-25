Genç futbolcu Hakan Sandıkçı evinde ölü bulundu
Son olarak Trabzon ekibi Akçaabat Sebatspor'da forma giyen 24 yaşındaki futbolcu Hakan Sandıkçı evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre bir süre haber alınamayan Sandıkçı'nın evine giden yakınları genç futbolcuyu yatağında hareketsiz yatarken buldu.
Olay yerine çağırılan 112 Acil Sağlık Ekiplerinin yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiği belirlenen Hakan Sandıkçı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Polis ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlattı.
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