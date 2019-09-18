Gazişehir Gaziantep'te Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor
Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak Gazişehir Gaziantep, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü.
Salonda ısınma ve denge çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde ise dayanıklılığa yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.
Antrenmana sakatlığı süren Muğdat Çelik dışındaki tüm futbolcular katıldı.
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