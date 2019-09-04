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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
04.09.2019 - 11:44, Son Güncelleme:

Gazişehir Gaziantep sil baştan! Tam 17 transfer...

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Gazişehir Gaziantep sil baştan! Tam 17 transfer...

Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, yaz transfer döneminde renklerine 17 futbolcu katarak, adeta sil baştan kadro kurdu.

Tarihinde ilk defa Süper Lig'de mücadele eden kırmızı-siyahlı takım, yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçirdi.

Teknik direktörlüğe Marius Sumudica'yı getiren Güneydoğu temsilcisi, Rumen teknik adamın raporu doğrultusunda transfer için harekete geçti.

Gazişehir Gaziantep, yaz transfer döneminde Junior Morais (FCSB), Pawel Olkowsk (Bolton Wanderers), Muğdat Çelik (Galatasaray), Jean Armel Kana Bıyık (Kayserispor), Alin Tosca (PAOK), Papy Djilobodji (Guingamp), Güray Vural (Akhisarspor), Ulaş Zengin (Altay), Yuri Lodygin (Olympiakos), Souleymane Diarra (Lens), Bartlomiej Pawloski (Zaglebie Lubin), Abdul Aziz Tetteh (Dinamo Moskova), Raman Chibsah (Frosinone), Olarenwaju Kayode (Shakhtar Donetsk), Patrick Twumasi (Alaves - kiralık), Furkan Soyalp ve Muhammed Demir (Medipol Başakşehir) ile kadrosunu güçlendirdi.

Geçen sezon kırmızı-siyahlı takımda forma giyen Nihat Şahin, Fatih Gülmez, Ahmet Kesim, Yalçın Kılınç, Rıdvan Şimşek, Uğur Arslan Kuru, Mücahit Albayrak, Erhan Çelenk, Elmar Bjarnason, Cihat Çeli, Rydell Poepon, Yonathan Del Valle, Gökhan Alsan ve Igor Wanderson Da Silva ile de yollar ayrıldı.

- Üç oyuncuya yeni sözleşme

Geçen sezon istikrarlı bir performans ortaya koyarak Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep, 3 oyuncusuyla ise sözleşme yeniledi.

Kırmızı-siyahlı ekip orta saha oyuncusu Junior Jefferson ile 3, defansta görev yapan Mehmet Erdem Uğurlu ve kaleci Günay Güvenç ile de ikişer yıllık sözleşme imzaladı.

- "Yeni bir kadro oluşturduk"

Gazişehir Gaziantep Kulübü Genel Sekreteri Murat Güneri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, transfer dönemini verimli geçtiklerini söyledi.

Ligde kalıcı olmak istediklerini belirten Güneri, şöyle konuştu:

"Süper Lig'e bu yıl yükseldik. Onun için transfer dönemini daha hassas ve dikkatli geçirmemiz gerekiyordu. Gayet başarılı ve güzel transferler yaptık. Hocamızın verdiği rapor doğrultusunda transferlerimizi gerçekleştirdik. Ligde en çok transfer yapan takımlarından birisiyiz. Yeni bir kadro oluşturduk. İnşallah bu genç ve dinamik kadroyla ligde en iyi sonuçları alıp burada kalıcı olmayı hedefliyoruz. Futbolcularımıza ve teknik heyetimize güveniyoruz. İnşallah bu takım bu kenti Süper Lig'de en iyi şekilde temsil edecek ve göğsümüzü kabartacak." 

Gazişehir Gaziantep sil baştan Tam 17 transfer...

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Gazişehir Gaziantep sil baştan! Tam 17 transfer...