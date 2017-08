Gaziantepspor'da kongre yapılamadı

TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek olan Gaziantepspor'da Olağanüstü Genel Kurul için delegeler Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda bir araya geldi.

İbrahim Kızıl'ın istifasının ardından boşalan başkanlık görevine Hasan Şahin ve Mutlu Özpineci aday oldu. Geçen hafta yeterli delege sayısına ulaşılamadığı için ertelenen kongre bu defada yaşanan gerginlik ve tartışmalar nedeniyle divan heyeti tarafından tatil edildi.

Divan Kurulu Başkanı Sermet Atay, divan üyeleri olarak kongrede meydana gelen tartışmalar ve gerginlik nedeniyle çok üzgün olduklarını belirterek şunları söyledi:

"Kongre için Divan Kurulu oluşturulurken her iki başkan adayı da 3 er tane üye vererek bu Divan Kurulu'nu oluşturduk. Gündem maddelerinin ibrasından sonra bir delegenin Divan Başkanlığına önerge vermesi üzerine çıkan tartışmalar neticesinde olaylar büyüdü. Divan Kurulu olarak her iki başkan adayı ile görüşüp anlaşmaları konusunda kendilerini uyardık, mevzunun Gaziantepspor olduğunu anlattık. Her iki tarafta anlaşama sağlayamadı. Başkan adaylarından Mutlu Özpineci güvenlik gerekçesi ile kongrenin iptal edilmesini istedi. Ayrıca divanın 5 veya 7 kişiden oluşması gerektiğini belirtti. Bizde Divan Kurulu üyeleri olarak kongrenin yapılıp yapılmaması konusunda aramızda yaptığımız oylama sonucunda 3'er oyla eşit kaldık. Divan Kurulu olarak içinde bulunduğu şartlar nedeniyle Divan Kurulu'nu tatil etme kararı aldık. Burada yaşananlar ile ilgili tutanak tuttuk yarın bu tutanakları dernekler masasına arz edeceğiz. Bundan sonraki süreci Gaziantepspor ve dernekler masası takip edecektir."