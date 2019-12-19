"Gaziantep Tek Yürek, Kırmızı Siyaha Tam Destek" kampanyası

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bir otelde düzenlenen etkinlik, il protokolü ve iş insanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Vali Davut Gül, etkinlikte yaptığı konuşmada, sanayi, turizm ve diğer bileşenler kadar futbolun da önemli olduğunu belirtti.

Kampanya kapsamında alınan lisanslı formaların hediye edilerek birçok insanın da sevindirilebileceğini kaydeden Gül, "Futbol da bir endüstri. Futbol da bu şehir için önemli. Hepimiz Süper Lig'de mücadele eden bir takımımızın olmasını istiyoruz. Bunun için el birliğince destek olmamız lazım. Şehrin, takımına sahip çıkması lazım. Köylerdeki imece usulü gibi, bir iş yapılacaksa herkes elini taşın altına koymalı, katkı sunmalı." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Gaziantep Futbol Kulübüne birlik ve beraberlik ruhu ile destek olunması gerektiğini vurguladı.

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi de uzun yıllar sonra yeniden Süper Lig'de mücadele etmenin sevincini ve onurunu yaşadıklarını ifade ederek, "Dünyanın her noktasında yaşayan Gazianteplilerin, kendini Gaziantepli hisseden herkesin desteğine ihtiyacımız var. Gaziantep Futbol Kulübü olarak, bu sezon hedefimiz ilk 10 sırada ligi tamamlamaktır. Şu ana kadar aldığımız sonuçlarla, hedefimizden bir sapma olmadan, mücadelemize devam etmekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Etkinliğe katılanlar telefonlarından "DESTEK" yazıp 8827'ye kısa mesaj yollayarak takıma destekte bulundu ve iş insanları tarafından 240 bin forma satın alındı.

Satışı gerçekleştirilen formalar öğrencilere ve spor yapmak isteyen çocuklara dağıtılacak.





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