Yine yapacağını yaptı! Cristiano Ronaldo...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Juventus, dünya starıyla birlikte bambaşka bir kimliğe büründü...
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Juventus, 108 milyon Euro’ya aldığı Cristiano Ronaldo ile popülaritesini de arttırdı. Son gelişme ise dudak uçuklattı...
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Juventus, Ronaldo hamlesinin meyvelerini saha içinde olduğu kadar ekonomik olarak da topluyor.
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108 milyon Euro bonservis bedeli ödenen Portekizli süper star ile Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde hedeflerine ilerleyen siyah-beyazlı kulüp, ünlü spor markası Adidas ile olan teknik sponsorluk anlaşmasını, 408 milyon Euro karşılığında 30 Haziran 2027'ye kadar uzattığını duyurdu.
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Taraflar arasında 2015-2016 sezonunda imzalanan anlaşma 30 Haziran 2021'de sona erecekti. Yeni anlaşmanın 2019-2020 sezonunda başlayacağı ve Adidas'ın Juventus'un tüm takımlarının teknik sponsoru olacağı belirtildi.
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Açıklamada ayrıca Adidas'ın 31 Aralık'a kadar Juventus'a 15 milyon Euro'luk bir ikramiye ödemesi yapacağı kaydedildi.
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İtalyan spor gazetesi La Gazzetta dello Sport, Juventus'un rekor bir sponsorluk anlaşması yaptığını, siyah- beyazlıların gelecek sezondan itibaren Adidas'tan sezon başına ortalama 51 milyon Euro alacak. (Sabah)
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CRİSTİANO RONALDO
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Ada'da lidere yan bakılmıyor!
Premier Lig'de namağlup lider Liverpool, 18. hafta maçında deplasmanda Wolverhampton Wanderers'ı 2-0 yenerek haftayı yine zirvede tamamladı. Kırmızılarda maçın yıldızı 1 gol ve 1 asistle oynayan Salah oldu...