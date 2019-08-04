Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Yıldız isme nazar değdi! Taraftarı coşturdu; ama...
Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, dördüncü hazırlık maçında Türk Telekom Stadyumu’nda Yunan temsilcisi Panathinaikos ile karşılaştı.
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İşte ayrıntılar...
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Teknik direktör Fatih Terim karşılaşmaya; "Okan, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Seri, Jimmy Durmaz, Adem, Belhanda, Babel ilk 11’i ile başladı.
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Rakip takım Panathinaikos ise "Dioudis Sokrates, Johansson Mattias, Insua, Kolovetsios Dimitrios, Christos, Macheda Federico, Annastasios, Elias, Ghayas, Kolovos Dimitrios ve Pungouras Achilleas" İlk 11’i ile sahaya çıktı.
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GALATASARAY ARADIĞI GOLÜ ERKEN BULDU
Maça etkili başlayan sarı-kırmızılılar, aradığı golü erken buldu. 10’uncu dakikada sağ taraftan kullanılan kornerde defansta seken top altıpas içinde Adem’in önünde kaldı. Ademin bekletmeden vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0. İlk yarı boyunca özellikle ileride Adem, Belhanda ve Jimmy üçlüsüyle etkili oyun ortaya koyan Galatasaray, ikinci gol için birçok fırsattan yararlanamadı.
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İKİNCİ YARI 8 DEĞİŞİKLİK
Galatasaray ikinci yarıya iki değişiklikle başladı. Teknik patron Fatih Terim, ikinci yarının başında Belhanda’nın yerine Selçuk’u, Adem’in yerine de 17 yaşındaki genç oyuncu Erencan Yardımcı’yı aldı. Terim ilerleyen dakikalarda ise Jimmy’nin yerine Yunus Akgün’ü, Mariano’nun yerine Linnes’i, Nagatomo’nun yerine Ömer Bayram’ı, Donk’un yerine Atalay Babacan’ı, Seri’nin yerine Emre Mor’u, Babel’in yerine de Mitroglou’yu oyuna dahil etti.
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DONK AFFETMEDİ
İkinci yarıya da etkili başlayan sarı-kırmızılılar, karşılaşmanın 61’inci dakikasında farkı 2’ye çıkardı. Ceza sahası içinde topla buluşan Mariano, pasını altıpas içinde boş durumdaki Donk’a çıkardı. Müsait durumda Donk’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.
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90+2’nci dakikada ise rakip takımda Konan Christian farkı 1’e indirdi: 2-1. Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele ev sahibi Galatasaray’ın 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.
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"TARAFTAR ÇILDIRDI FALCAO’YU İSTİYOR"
Sarı-kırmızılı taraftarlar, karşılaşma öncesi oyuncular ısınırken Falcao lehine tezahüratlarda bulundular.
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Bir süre Falcao lehine tezahürat yapan taraftarlardan, sonrasında "Taraftar çıldırdı Falcao’yu istiyor", "Abdurrahim, Falcao nerede?" diye yönetime çağrıda bulundu. Taraftarlar ayrıca maç sırasında da bu tezahüratlarını sürdürdü.
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KARŞILAŞMAYA İLGİ BEKLENENDEN AZ OLDU
Galatasaray’da taraftarlar, hazırlık maçına ilgi göstermedi. Türk Telekom Stadyumu’ndaki karşılaşmada alt tribünler büyük oranda dolsa da stat genelinden beklenen ilgi olmadı.
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EMRE MOR SARI-KIRMIZILI FORMA İLE SAHADA
Sarı-kırmızılılarda yeni transfer Emre Mor, Galatasaray ile ilk maçına çıktı.
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Teknik direktör Fatih Terim, mücadelenin 63’üncü dakikasında Seri’nin yerine oyuna Emre Mor’u aldı. Taraftarların da yoğun tezahüratta bulunduğu Emre Mor, karşılaşmanın geri kalan bölümündeki oyunuyla taraftarlardan takdir topladı.
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EMRE, ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ
Oyuna girdikten sonra taraftarların sevgi gösterisinde bulunduğu Emre, maçın bitimiyle birlikte tribünlere giderek taraftarlara üçlü çektirdi.
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JIMMY DURMAZ'A NAZAR DEĞDİ
Maçta etkili performansıyla göz dolduran, bir gol pası verip bir topu da direkten dönen Jimmy, sarı kırmızılı taraftarları coşturdu.
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Kanatta çok etkili bir oyun ortaya koyan İsveçli futbolcu, mücadelenin 52. dakikasında sakatlık geçirdi.
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Oyuna devam edemeyen Jimmy'nin yerine Yunus Akgün dahil olurken, yıldız futbolcunun durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.