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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
04 Nisan 2019 - 15:52,

Yeni Zelanda'daki cami saldırısının ardından flaş 'Haçlılar' kararı

Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan silahlı terör saldırısında 51 müslümanın ölmesinin ardından, ülkenin rugby takımından flaş bir karar geldi.

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Yeni Zelanda'nın önde gelen rugby takımlarından "Crusaders" (Haçlılar) 15 Mart'ta 51 Müslüman'ın öldüğü terör saldırısının ardından isim değişikliğine gitme kararı aldı.

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2007 yılında kurulan kulübün karşılaşmaları öncesinde atlı haçlı şovalyelerinin yer aldığı gösterilerle taraftarlar coşturuluyordu.

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Yaşanan terör saldırısının ardından kulübün adı olan "Crusaders" (Haçlılar) tartışma konusu olmuştu.

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Yapılan açıklamada, kulübün ismi ve logosunun değişip değişmemesi konusunda bir kamuoyu araştırması yaptırıldığı ve bu araştırma sonucuna göre karar verileceği belirtildi.

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Kulüpten yapılan açıklamada, 'Kulübümüzün isminin, Hristiyan ve Müslüman vatandaşlarımız arasındaki birlikteliğe katkı sağlamadığı çok açıktır.

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Tüm ilgili görüşleri dikkate alarak, doğru şeyi yapmaya kararlıyız ” ifadeleri kullanıldı.

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"Crusaders" Kulübü terör saldırısının ardından yaşananları kınayan bir paylaşımda bulunulmuştu.

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15 Mart'ta yaşanan terör saldırısının ardından kulübün resmi instagram sayfasından yaptığı paylaşımda "Biz de bu hain saldırıyı kınıyor ve Müslüman kardeşlerimizin yanında yer alıyoruz.

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Amacımız toplumdaki huzurun sürmesi, temennimiz ise bu tür olayların bir daha yaşanmamasıdır" ifadelerine yer vermişti.

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Crusaders'ın tercümesi "Haçlılar" da olsa, amaçlarının - to crusade - huzur için mücadele etmek olduğunu belirttiler.

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