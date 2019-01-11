Yeni takımı belli oldu! O da gidiyor...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Galatasaray'da Garry Rodrigues'in ardından bir yıldız daha yolcu...
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Galatasaray'da yaprak dökümü sürüyor. İşte o flaş gelişme ve o isimle ilgili tüm transfer detayları...
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Aldığı 200 bin Euro ceza nedeniyle takımdan ayrılmak isteyen Belhanda'ya Suudi Arabistan yolu gözüktü. Giuliano, Da Costa ve Rodrigues'i Suudi Arabistan'a götüren William D'Avila, menajerliğini yaptığı Belhanda için de Al-İttihad'la görüşmeleri yürüten isim.
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Suudi ekibin Faslı yıldıza, Rodrigues (10.2 milyon dolar) kadar bonservis bütçesi ayırmadığı öğrenildi. Belhanda'ya 7 milyon Euro ödemeye hazır olan Al-İttihad, Galatasaray'a da bu rakamdan daha fazlasını vermeyi düşünmüyor.
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3.350 milyon Euro garanti ücrete sahip Faslı 10 numarayı maliyetli bulan sarı-kırmızılılar, yerine oyuncu bakmaya başladı. Eski Beşiktaşlı Manuel Fernandes Cimbom'a önerildi.
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Belhanda, skora az katkı yaptığı eleştirilerine "10 numara değilim, artık bunu kafalarına sokmaları gerek" cevabını verirken kendisine gelen bir transfer teklifi olmadığını da sözlerine ekledi.
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France Football, G.Saray'ın, Al-İttihad ile anlaşmak üzere olan Belhanda'dan 6 milyon Euro bonservis alacağını iddia etti. (Sabah)
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Cimbom Alan'ı bekliyor!
Galatasaray'da gözler golcü transferinde. Sarı-kırmızılılar Brezilyalı forvet Alan'ın transferini bitirmek istiyor. Muhabirimiz Ali Naci Küçük, son gelişmeleri kamptan aktardı.