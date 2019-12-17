Wanda Nara'dan bu kez BBG itirafı

HER ŞEYİ YAPABİLİRİZ Televizyona ilk çıktığımda daha sakindim, sonra sertleştim. Biz kadınlar da erkekler gibiyiz, her şeyi yapabiliriz. Bizim için önyargılı olmaları beni sinirlendiriyor. Eğer bir kadınsan ve futbol hakkında bir düşüncen varsa, söylemekte zorlanmamalısın.