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Futbol
17 Aralık 2019 - 17:49,

Wanda Nara'dan bu kez BBG itirafı

Mauro Icardi'nin her yaptığıyla gündem olan eşi Wanda Nara, İtalyan basınına özel bir röportaj verdi ve kendisine yöneltilen eleştirileri de yanıtladı. İşte Wanda Nara röportajı...

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1AÇIK OLMAK BENİM KARAKTERİM

AÇIK OLMAK BENİM KARAKTERİM

Benim karakterimde açık olmak var, doğrudan düşündüğümü söylerim. Bu beni güçlendirdi. Futbolda bir şey doğru olmadığında bile politik davranıyorlar. Ben her zaman gerçeği tercih ederim.

2HER ŞEYİ YAPABİLİRİZ

HER ŞEYİ YAPABİLİRİZ

Televizyona ilk çıktığımda daha sakindim, sonra sertleştim. Biz kadınlar da erkekler gibiyiz, her şeyi yapabiliriz. Bizim için önyargılı olmaları beni sinirlendiriyor. Eğer bir kadınsan ve futbol hakkında bir düşüncen varsa, söylemekte zorlanmamalısın.

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Sabah erken saatlerde uyanan, kahvaltı hazırlayan ve çocukları okula götüren bir anneyim. Bu anlamda çok da farklı biri değilim.

4GÜÇLENDİM

GÜÇLENDİM

Futbol yorumculuğu yaparken bir erkek dünyasındayım, güçlü olduğumu göstermem lazım, ezilmemem lazım. Biri Bizi Gözetliyor programına katıldığımda ise kendim olsum, güneşlendim, eğlendim. Ben bir aktris ve şov kadınıyım, bunu gösterdim.

5NORMAL BİR HAYATIMIZ VAR

NORMAL BİR HAYATIMIZ VAR

Neden bu kadar eleştiri var, bilmiyorum. Benim hakkımda bir haber çıkınca, insanlar hemen tıklıyor, bunu biliyorum. Dışarıda mauro ve benim normal bir hayatımız var, basit bir hayat yaşayan genç ebeveynleriz. Akşamları dans etmeye gitmiyoruz.

67 YAŞ BÜYÜĞÜM...

7 YAŞ BÜYÜĞÜM...

Mauro ile yaş farkımız nedeniyle sorun yaşadım, ondan 7 yaş büyüğüm. Ben seksi olmak istiyorum, sosyal medyada da bu böyle. Bir karakterin arkasına saklanıyorum. (Fanatik)

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