Wanda Nara'dan bu kez BBG itirafı

Mauro Icardi'nin her yaptığıyla gündem olan eşi Wanda Nara, İtalyan basınına özel bir röportaj verdi ve kendisine yöneltilen eleştirileri de yanıtladı. İşte Wanda Nara röportajı...
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1
AÇIK OLMAK BENİM KARAKTERİM
Benim karakterimde açık olmak var, doğrudan düşündüğümü söylerim. Bu beni güçlendirdi. Futbolda bir şey doğru olmadığında bile politik davranıyorlar. Ben her zaman gerçeği tercih ederim.
2
HER ŞEYİ YAPABİLİRİZ
Televizyona ilk çıktığımda daha sakindim, sonra sertleştim. Biz kadınlar da erkekler gibiyiz, her şeyi yapabiliriz. Bizim için önyargılı olmaları beni sinirlendiriyor. Eğer bir kadınsan ve futbol hakkında bir düşüncen varsa, söylemekte zorlanmamalısın.
3
Sabah erken saatlerde uyanan, kahvaltı hazırlayan ve çocukları okula götüren bir anneyim. Bu anlamda çok da farklı biri değilim.
4
GÜÇLENDİM
Futbol yorumculuğu yaparken bir erkek dünyasındayım, güçlü olduğumu göstermem lazım, ezilmemem lazım. Biri Bizi Gözetliyor programına katıldığımda ise kendim olsum, güneşlendim, eğlendim. Ben bir aktris ve şov kadınıyım, bunu gösterdim.
5
NORMAL BİR HAYATIMIZ VAR
Neden bu kadar eleştiri var, bilmiyorum. Benim hakkımda bir haber çıkınca, insanlar hemen tıklıyor, bunu biliyorum. Dışarıda mauro ve benim normal bir hayatımız var, basit bir hayat yaşayan genç ebeveynleriz. Akşamları dans etmeye gitmiyoruz.
6
7 YAŞ BÜYÜĞÜM...
Mauro ile yaş farkımız nedeniyle sorun yaşadım, ondan 7 yaş büyüğüm. Ben seksi olmak istiyorum, sosyal medyada da bu böyle. Bir karakterin arkasına saklanıyorum. (Fanatik)