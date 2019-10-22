Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Volkan Demirel: Hedefim Türk futboluna ve Fenerbahçe'ye hizmet
Türk futboluna uzun yıllar emek verdikten sonra teknik adam olmak isteyen sporcular, Erzurum'da açılan UEFA B Antrenörlük kursuna katıldı.
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TFF Eğitmenleri Ömer Kaner, Mehmet Ekşi nezaretindeki kursa Volkan Demirel'in yanısıra Serkan Balcı, Ahmet Dursun, Egemen Korkmaz ile birlikte 30 futbolcu katılıyor.
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Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen UEFA B Antrenörlük Kursu, Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde başladı.
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İki etap halinde yapılacak kursun ilk bölümüne çeşitli futbol kulüplerinden 30 isim katılıyor. TFF Eğitmenleri Ömer Kaner, Mehmet Ekşi nezaretindeki kursta Fenerbahçeli Volkan Demirel'in yanısıra Serkan Balcı, Ahmet Dursun, Egemen Korkmaz antrenörlüke ilgili eğitimleri büyük bir dikkatle izliyor.
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Kursta soruları cevaplandıran Volkan Demirel, hocaların çok yardımcı olduklarını söyledi. 30 kişiyle yeni bir yolda olduklarını ifade eden Demirel, Türk futboluna hizmet için çalışacaklarını belirtti. Hedefinin Türk futbolu ve Fenerbahçe'ye hizmet olduğunu vurgulayan Demirel, Ersun hocam ve başkanım değer ve önem veriyorlar. Ben de onların verdiği değer ve önemi en iyi şekilde değerlendireceğimi düşünüyorum dedi.
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ÖMER KANER FUTBOLU YENİ BIRAKAN FUTBOLCULAR BURADA. ONLAR DA ANTRÖNÜRLÜKTE İLK ADIMI ATACAKLAR
TFF Eğitmeni Ömer Kaner, iki etaplı kursun ilk etabının Erzurum'da başladığını belirterek, eğitimlerin 12 gün süreceğini kaydetti.
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İkinci etap sonrası başarılı olacak olan sporcuların profesyonel takımlarda görev alabileceklerini anlatan Kaner, UEFA B Antrenörlük kursu çok elit kurs. Futbolu yeni bırakan futbolcular burada. Onlar da antrönürlükte ilk adımı atacaklar. 12 gün sonunda ilk eğitimin ilk etabı bitecek. 12 günlük ikinci etabın sonunda başarılı olanlar diploma almaya hak kazanıyorlar. UEFA B diploması sahibi oluyorlar diye konuştu.
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VOLKAN DEMİREL'E İLGİ GÖSTERDİLER
Bu arada sezon başında futbolu bıraktıktan sonra Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük görevine getirilen Volkan Demirel, kurs sırasında vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Demirel, çay molası sırasında yanına gelen gençlerle bol bol fotoğraf çektirdi.