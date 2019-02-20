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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Derleyen: Cengiz İzmitli / Kaynak: RT Sport News
20 Şubat 2019 - 14:24,

Videosunu Trump paylaşınca olay oldu! Afrikalı kadın...

Afrikalı bir kadının futbol hünerlerini sergilediği video, sosyal medyada ilgi odağı olmuştu.

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Kafasının üstünde top sektiren ve bunu bir kez değil defalarca yapan Afrikalı kadının videosu, bir anda sosyal medyada yayılmaya başladı...

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Ayaklarında sektirdiği topla faal futbolculara nazire yapan Afrikalı kadının olduğu video, binlerce kez paylaşıldı.

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Ayakta değil, eğilerek de kafasında top sektiriyordu.

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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da bu videoya kayıtsız kalamadı ve "İnanılmaz!" yazarak kendi hesabından paylaştı.

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Orijinal paylaşımı yapan "@AkinSawyerr" adlı kullanıcının 6 bin takipçisi bile yok ama Trump, videoyu 58,5 milyona yakın takipçisine gönderdi ve bir anda videonun ünü yayıldı...

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Top sektiren bu Afrikalı kadının Tanzanyalı olduğu ve adının Hadhara Charles Mjeje olduğu belirlendi.

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Donald Trump'ın yaptığı paylaşım sonrası izlenme ve paylaşım sayısında hızla artış olan video, an itibariyle yaklaşık olarak 10 milyon görüntülenme almış durumda...

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Videonun Doğu Afrika'da, Malawi'de çekildiği anlaşılırken, Hadhara'nın top sektirmeyi gösteri amaçlı yaptığı ve bu sayede ailesine para kazandırdığı belirtildi.

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Reuters'e konuşan Hadhara; "Bazıları kara bir büyü kullanıp bu hareketleri yaptığımı düşünüyor ama bununla kesinlikle alakası yok."

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"Sektirdiğim topta herhangi bir sihir yok. Bu kadar iyi top sektirebilmek ve o hareketleri yapabilmek için 6 yıldır çalışıyorum."

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RT Sport News'ün haberine göre Hadhara, 2 dakikalık performans için izleyenlerden yaklaşık 4 dolar talep ediyor.

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Güney Afrika, Gabon, Kamerun, Etiyopya, Kenya ve Mozambik'i dolaşıp hünerleriyle para kazanıyor.

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Hadhara'nın hayranlık duyduğu 3 isim var: "Messi, Cristiano Ronaldo ve Ronaldinho..."

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İşte o görüntüler... (VİDEO)

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