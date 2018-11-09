Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Ve İngilizler açıkladı! İşte Cenk Tosun'un yeni takımı...
Rekor para karşılığı Beşiktaş'tan, İngiliz ekibi Everton'a transfer olan milli yıldız Ada'dan ayrılıyor.
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Premier League macerasını sonlandıracak olan Cenk Tosun'un yeni takımını İngilizler açıkladı... İşte o flaş gelişme...
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Kadrosuna iyi bir golcüyü katmak isteyen Beşiktaş ile ilgili olay bir transfer iddiası ortaya atıldı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre; siyah-beyazlılar Everton forması giyen Cenk Tosun’u kadrosuna katmayı planlıyor.
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Haberlerde, Cenk Tosun’un Ocak ayında yeniden Beşiktaş’a geleceği ve büyük ihtimalle siyah beyazlı formayı kiralık olarak giyeceği iddia edildi.
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Teknik Direktör Şenol Güneş’in de Cenk Tosun’un transferine sıcak baktığı belirtiliyor.
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Everton’daki ikinci sezonunu geçiren Cenk Tosun, bu sezon toplam 15 maçta forma giydi ve 2 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.
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9 maçta ilk 11’de oynayan 27 yaşındaki milli golcü, 511 dakika sahada kaldı.
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4 sezon Beşiktaş forması giyen Cenk Tosun, 2017-2018 sezonunda Everton’a rekor bir para karşılığında transfer olmuştu. (Ajansspor)
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CENK TOSUN...
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Everton son oynadığı lig maçında sahasında Brighton'ı 3-1 yenerken, Cenk Tosun ise mücadelede süre alamamıştı.