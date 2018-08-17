Ve Gomis gidiyor! Yerine bakın kim geliyor...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Sarı-Kırmızılı Yönetim, 3.3 milyon euroluk yıllık ücretine zam isteyen ancak olumlu yanıt alamayan Fransız golcünün, satışına onay verdi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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İdareciler, 11.6 milyon euro karşılığında Al Hilal Riyad Kulübünden gelen teklifi masaya yatırma kararı aldı. Suudi Arabistan ekibinin yetkilileriyle görüşme halinde olan idarecilerin bu hafta içinde 33 yaşındaki golcünün satışını bitirmeyi planlıyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Gomis’in de kendisine yapılan yıllık 6 milyon euroluk teklife sıcak baktığı belirtildi. G.Saray yönetimi Gomis’in ayrılık ihtimali üzerine forvet transferine hız verdi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Hedefteki isim ise Everton’un Senegalli yıldızı Oumar Niasse. Cenk Tosun, Lewin ve Ramirez’in arkasında kalan ve takımın dördüncü forveti konumuna düşen Niasse’ın Galatasaray’dan gelen teklife sıcak baktığı belirtildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Sarı-Kırmızılar kulübün Henry Onyekuru transferiyle iyi ilişkiler kurduğu İngiliz ekibi ile de anlaştığı ancak son kararı Everton Menajeri Marco Silva’nın vereceği kaydedildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fatih Terim, Milli Takımı çalıştırdığı dönemde Niasse’nin Türkiye forması giyme olasılığı ile ilgili “Hem müslüman hem Türk. Yetenekli. Milli Takım’da oynamak istiyor. Kısa adı Oumar bildiğim kadarıyla, Türkçe’de Ömer” diye konuşmuştu. (Akşam)