IFAB'dan olay VAR itirafı!

Association Press'e konuşan IFAB Genel Sekreteri Lukas Brud'un Premier Lig üzerinden yaptığı tarihi açıklama Süper Lig'i de yakından ilgilendiriyor.
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Spor Arena Dış Haberler | İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında damga vuran Video Yardımcı Hakem Sistemi hakkında IFAB'dan açıklama geldi.
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Ada'da birbirine tıpatip benzeyen 4 golün Video Yardımcı Hakem Sistemi tarafından iptal edilmesi İngiliz futbolseverleri adeta çılgına çevirdi. Taraftarlar, VAR sisteminin iptali için imza kampanyası başlattı.
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İngiliz taraftarlar, gözle görülemeyecek ofsayt pozisyonlarının bilgisayardan karar vermesine sert bir şekilde tepki gösterdi. Taraftarlar, sosyal medya üzerinden 'Futbol öldü', 'Bu artık futbol değil' 'VAR iptal edilsin' şeklinde paylaşımlarda bulundular.
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Başta Gary Lineker olmak üzere birçok futbol yorumcusu da VAR'dan şikayetçi olduklarını belirtti. Liverpool maçında VAR nedeniyle golü sayılmayan Wolverhampton'ın teknik direktörü Nuno Espirito Santo ise ''Futbolun doğasına aykırı bir durum var. Bu iş böyle olmaz.'' diyerek görüşlerini paylaştı.
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Tüm bu yaşananların ardından IFAB Genel Sekreteri Lukas Brud, Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin Premier Lig'de yanlış kullanıldığını açıkladı ve bir de itirafta bulundu.
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Brud, Omuz ucu veya ayak parmağı mesafesi gibi kısa ölçülerde VAR'ın tam tespit yapma konusunda başarılı olmadığını ve bu pozisyonları VAR'da izlenmemesi gerektiğini savundu.
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Lukas Brud, böyle pozisyonların 'açık ve bariz' olmadığının altını çizerek, VAR'ın çalışma prensibinin 'açık ve bariz' pozisyonlara dayandığını hatırlattı.
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Lukas Brud'un Association Press'e yaptığı kritik açıklamalar şu şekilde:
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"Video Yardımcı Hakem Sistemi, açık ve bariz hataların incelenmesi için hayata geçirildi. Bu nokta, VAR'ın en önemli prensibi"
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"VAR monitörünün başında uzun süre boyunca spesifik bir hata bulabilmek için zaman harcanmamalı. Bu yanlış bir uygulama."
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"İlk bakışta fark edilemeyen hatalar, açık ve bariz hatalar kapsamında girmez. Eğer ilk anda bir hata fark edilmiyorsa, uzun uzadıya incelenmemeli."
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"Herhangi bir pozisyona 1 kamera açısıyla bakmak ile 15 farklı kamera açısıyla bakmak aynı şey değil."
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"VAR'ı hayata geçirirken göz önünde bulundurduğumuz en önemli prensip buydu. VAR'ı getirirken, 'açık ve bariz hataların önüne geçmek' düşüncesiyle yola çıktık"
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Mühendis olan bir Manchester City taraftarı, geçtiğimiz Eylül ayında yaptığı bir hesaplama ile VAR sisteminin ofsaytı tespit etmekte yetersiz olduğunu matematiksel bir formülle ispatlamıştı.
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Bahsi geçen formüle göre VAR'da kullanılan kameralar saniyede 50 kare alabiliyor. Buna göre hızlı bir oyuncunun 19.4 cm'den daha kısa mesafede ofsayta düştüğüne hükmeden VAR, yanlış karar vermiş oluyor.
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Mühendisin hesaplamasına göre VAR, 20 cm'den uzun mesafelerde ofsayt kararına kesin olarak hükmetmeli.
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İŞTE O HESAPLAMA!
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Öte yandan UEFA Başkanı Aleksandar Ceferin, VAR uygulamasında önemli değişiklikler talep etti.
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Ceferin, her takıma devre başına 1 kez VAR itiraz etme hakkı verilmesi gerektiğini savundu. Futbol oyun kurallarını belirleyen IFAB bu öneriyi kabul ederse, itiraz hakkı teknik direktörler tarafından kullanılacak. Hakemler, teknik direktörün itirazı sonrası monitöre gidip pozisyonu izlemek zorunda olacak.
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UEFA Elit Teknik Direktörler Semineri’nde Jürgen Klopp, Pep Guardiola, gibi futbol adamları ile fikir alışverişinde bulunan Ceferin, özellikle ofsayt uygulamalarından şikayet etti. Ceferin, “Bir oyuncunun ayakkabı numarası daha büyükse ofsayt oluyor!” dedi.